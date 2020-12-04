Амурская область вошла в число самых социально благополучных регионов страны

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Фонд развития гражданского общества составил рейтинг социального благополучия населения субъектов РФ. За основу брали соотношение средних заработных плат к минимальной стоимости жизни.

Исследователи при составлении рейтинга опирались на официально опубликованные данные Росстата. Исходя из них анализировали набор минимально необходимых товаров и услуг, включаемых в «потребительскую корзину», которая соответствует так называемой «минимальной стоимости жизни».

По итогам 3 квартала 2020 года по этому индексу был составлен рейтинг 25-ти самых благополучных регионов. Амурская область занимает в нём 18 строчку. В лидерах Ямало-Ненецкий автономный округ. Столица страны занимает в рейтинге лишь шестое место.

В целом же по стране «потребительская корзина» в этом году по сравнению с прошлым подорожала на 14 процентов.