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сегодня, 16:43 4

Амурская область вошла в число самых социально благополучных регионов страны

Амурская область вошла в число самых социально благополучных регионов страны
Фото: https://varlamov.me/

Фонд развития гражданского общества составил рейтинг социального благополучия населения субъектов РФ. За основу брали соотношение средних заработных плат к минимальной стоимости жизни.

Исследователи при составлении рейтинга опирались на официально опубликованные данные Росстата. Исходя из них анализировали набор минимально необходимых товаров и услуг, включаемых в «потребительскую корзину», которая соответствует так называемой «минимальной стоимости жизни».

По итогам 3 квартала 2020 года по этому индексу был составлен рейтинг 25-ти самых благополучных регионов. Амурская область занимает в нём 18 строчку. В лидерах Ямало-Ненецкий автономный округ. Столица страны занимает в рейтинге лишь шестое место.

В целом же по стране «потребительская корзина» в этом году по сравнению с прошлым подорожала на 14 процентов.

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#Дальний Восток #жизнь #финансы

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Но валят отсюда так быстро, что считать не успевает

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    неужели есть ещё хуже чем у нас?

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    2 часа назад

    Заголовок больше на шутку похож, чем на новость.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    2 часа назад

    Соотношение средней заработной платы и т.д. Возьмите минимальную в регионе и посчитайте в соотношении с минимальной стоимостью жизни. Рад что все так благополучно.

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