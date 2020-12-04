Британка похудела на 57 кг за полгода из-за страха перед COVID-19

Ювелир Эмма Форрест-Ли весила около 114 кг, когда началась пандемия. Она пришла в ужас, когда поняла, что из-за лишнего веса у неё больше шансов умереть от коронавируса.

46-летняя женщина твёрдо решила похудеть и ежедневно следила за новостями о вирусе, чтобы страх не дал ей сбиться с пути.

Эмма отказалась от мяса и сладостей, и за шесть месяцев сбросила 57 кг.

По словам женщины, она читала статьи, в которых говорилось, что из-за лишнего веса у неё будет больше шансов серьёзно заболеть COVID-19, и это её очень напугало. Тогда она решила, что ей нужно разобраться со своим здоровьем, ведь у неё двое маленьких детей. Ежедневные сводки о коронавирусе помогли ей сохранить мотивацию.

После достигнутого результата Эмма старается и дальше правильно питаться, а также решила отказаться от алкоголя. Муж и дети были потрясены изменениями в её внешности и очень ею гордятся.