«Вы метите не в ту мишень»: амурчанам рассказали о вреде бесконтрольного приёма антибиотиков

Антибиотики этой осенью стали одним из дефицитных товаров в аптеках по всей стране. Амурчане не остались в стороне от общероссийской тенденции и тоже устремились в очереди за антимикробными препаратами в надежде спастись от коронавируса.

Одни применяют их на всякий случай для профилактики, другие — лечат COVID-19 по рекомендациям из интернета и своих переболевших знакомых. Врачи не устают повторять: антибиотики не только не лечат от вирусов, но и могут значительно осложнить заболевание. А в долгосрочной перспективе в результате бесконтрольного приема этих препаратов человечество рискует и вовсе остаться безоружным перед бактериями.

«Логика отключается, когда начинается паника»

Жительница Благовещенска Светлана Белова заболела в конце ноября — ушла на больничный с ларингитом. Однако молодая женщина заподозрила, что это коронавирус. «Поднялась высокая температура, сильно болела голова. Она и сейчас немного болит — ощущение, что голова в тумане, будто на нее надет ватный шлем. Сдала тест — он оказался положительным», — рассказывает амурчанка.

Ограничиваться лишь народными средствами Светлана не стала. «Я сразу же пошла в аптеку и купила антибиотик. Проблемы с этим не возникло. Пропила. Эффективным он оказался или нет, не знаю. А начала принимать его, потому что все мои знакомые начали учить: ты что, ненормальная, хочешь в реанимацию залечь?» — признается она.

Светлана знает, что антибиотики — это препараты, разработанные для борьбы с бактериями, и на вирус, в том числе коронавирус, они никак не воздействуют. «Логика отключается ровно тогда, когда ты получаешь положительный текст на ковид. С этого момента начинается паника, нервозность и готовность на все, лишь бы это скорее закончилось», — объясняет горожанка.

Вопреки ожиданиям, констатируют врачи, прием антибиотиков «на всякий случай» не только не ускорит выздоровление, но может и серьезно осложнить лечение и продлить больничный.

— Человеческий организм не является стерильной средой, внутри нас живут бактерии. Есть бактерии, которые могут стать вредоносными, когда силы иммунитета ослабляются. Есть бактерии, которые нам нужны, без которых мы жить не сможем, — объясняет врач с 25-летним опытом и заведующая консультационно-оздоровительным отделом Амурского областного центра медицинской профилактики Ирина Жидкова. — Микробы живут с нами в симбиозе: это бактерии кишечника, ротовой полости, на коже. Они помогают нам адаптироваться и приспособиться к среде. Например, бактерии кишечника помогают нашему иммунитету, синтезу витаминов, пищеварению и усвоению питательных веществ.

Одним из основных рисков применения антибиотиков заключается в том, что от этих препаратов погибают абсолютно все чувствительные к нему микроорганизмы. Антибиотик не выбирает, патогенные ли это бактерии или полезные. При этом на любые вирусы эти медикаменты не воздействуют. К тому же, когда в организме погибли если не все, то большинство бактерий, вирусы начинают чувствовать себя вольготно, ведь полезные бактерии — помощники нашего иммунитета. «Если при вирусе вы решили на всякий случай пропить антибиотики, вы метите совершенно не в ту мишень», — предупреждает Ирина Жидкова. — Если вы думаете, что после «профилактики» антибиотиками вы не заболеете, вы глубоко заблуждаетесь. Вы убили свои собственные бактерии, а вредоносных-то еще не было — вы же еще не заболели. Какая профилактика? Это не профилактика. Вы спилили сук, на котором сидели».

«Нельзя лечить по шаблону»

Врачи обеспокоены: в век информации самолечение приобрело новые масштабы. Схемы лечения от коронавируса распространяют в интернете, соцсетях и через мессенджеры. Однако надо помнить: лечение, которое подошло одному человеку, может не подойти вам.

— Протоколы, которые распространяют в интернете, — это алгоритмы для медицинских работников, — подчеркивает Ирина Жидкова. — Люди, думая, что антибиотики их спасут от коронавируса, начинают их пить без назначения врача. Но ведь часто признаки, симптомы болезни у людей не совпадают точь-в-точь, у каждого есть особенности течения болезни. Поэтому в первую очередь нужен осмотр врача или фельдшера. Да, есть общие правила лечения. Но лечить всех подряд по одному шаблону нельзя!

Специалист областного центра медпрофилактики напоминает, что у каждого антибиотика есть как показания, так и противопоказания, а также побочные эффекты — начиная от банальной кожной аллергической реакции до удушья и анафилактического шока, которые могут привести к смерти.

— Допустим, азитромицин — это очень хороший, эффективный антибиотик, который включили в спектр лечебных препаратов от заболеваний, вызванных COVID-19. Но есть же люди с заболеваниями печени, а этот антибиотик выводится из организма печенью. Есть заболевания желчевыводящих путей, болезнь Жильбера, передающаяся наследственным путем. Человек может не знать таких нюансов, не знать, можно ли ему применять такие препараты, — говорит Ирина Тимиршаевна.

При вирусных инфекциях, к которым относится COVID-19, антибиотики действительно назначаются, но как правило для лечения развившихся бактериальных осложнений. Только при этом условии оправдан прием противомикробных лекарств. «С первого дня болезни применять антибиотик нецелесообразно, — делится мнением врач. — Наш иммунитет может справиться самостоятельно. Если антибиотик начали применять сразу же в первый день болезни, то в последствии мы можем столкнуться с тем, что когда возникнут реальные осложнения, придется проводить второй, а то и третий курс антибиотиков. Потому что первый был несвоевременным».

Немедленные и отсроченные последствия

Бесконтрольный прием антибиотиков — это мина не только с замедленным действием, но и немедленным. Врачи не устают повторять: от приема противомикробных препаратов страдает местный и общий иммунитет.

— Раз мы убиваем собственную полезную флору, часто возникает диарея, в народе — понос. Собственных бактерий нет, пищевой комок и каловые массы формироваться не могут — у нас нарушается весь процесс пищеварения. Изменяется состав кишечного сока, состав желудочного сока, изменяется работа моторики кишечника в целом. Как следствие — нарушается всасываемость всех питательных веществ из пищи, — разъясняет последствия Ирина Жидкова. — После антибиотика в организме поднимает голову сапрофитная флора, которая в норме не активная. Например, при приеме антибиотиков у женщин появляется кандидоз — молочница. Покраснение, зуд, налет, который невозможно никак механически не убрать — снова требуется лечение, на этот раз противогрибковыми препаратами, которые выводятся из организма печенью.

Восстановить иммунитет — дело не одного дня, и даже не одного месяца. Порой у людей уходит до полугода и больше, чтобы восстановить работу организма в прежнем режиме.

Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков стало угрозой и для всего человечества. Сегодня уже говорят о существовании супербактерий — микроорганизмов, которые не чувствительны абсолютно ко всем существующим антибиотикам. Это значит, что при встрече с ними человек окажется безоружен.

— Когда изобрели первые антибиотики, думали: все, теперь не будет инфекций, не будет пневмонии, люди не будут умирать. А между тем смертность от пневмонии с середины 20 века, когда изобрели первые антибиотики, не уменьшилась, — констатирует Ирина Жидкова. — Бактерии начинают приспосабливаться. Сейчас мы уже имеем несколько бактерий, устойчивых ко всем видам антибиотиков и антисептиков, которые сегодня разработаны и существуют. Это такие бактерии, как эшерихия коли (кишечная палочка), гонококк, устойчивые ко всем видам антибиотиков. Есть туберкулезная палочка, устойчивая ко всем изобретенным противотуберкулезным препаратам. Как идет эволюция у человека, в том числе эволюционно-технический прогресс, фармакологический, так идет и эволюция в микромире. Микробы приспосабливаются к нашему оружию. Им надо выживать, надо размножаться.

Специалисты предупреждают, что последствия бесконтрольного приема антибиотиков рискуют ощутить наши потомки. «Если мы снизили свой иммунитет, то и наше следующее поколение будет иметь еще более сниженный иммунитет. Такой опосредованный отдаленный эффект мы можем иметь от бесконтрольного приема антибиотиков», — резюмирует врач.