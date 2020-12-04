Центр Благовещенска украсит сияющая арочная аллея (фото)

Мэр города Олег Имамеев рассказал, каким будет новогодний Благовещенск в этом году и проинспектировал подготовку к празднику.

В частности, мэр побывал в районе Амурской областной библиотеки, напротив которой в этом году впервые будет установлена сияющая арочная аллея.

— У нас появится необычная конструкция из арок. На тротуаре будет установлено 4 арочных модуля. В настоящее время подрядчики изготавливают конструкции, во второй половине декабря они произведут установку. Арки будут шириной 5 метров, высотой 3 метра, протяженность аллеи 12 метров, — сообщил мэру начальник городского управления ЖКХ Сергей Казанцев.

В рамках подготовки к празднику на набережной Благовещенска в районе в районе улицы Пионерской откроют каток. В праздничный наряд оденут 8 районов города, в том числе отдалённых. На территориях появится иллюминация, арт-объекты и свои ёлки. Новогодние деревья установят в новом сквере у ТЦ «От и До», на кольцевой развязке у железнодорожного вокзала, в парке «Дружба», на общественной территории в районе улицы Зеленая, 30, в центре «Калининского кольца», сообщает пресс-служба городской администрации.

— В условиях пандемии коронавирусной инфекции, чтобы не создавать массового скопления людей, мы постараемся на разных площадках в городе установить ёлки, горки, арт-объекты, чтобы люди имели возможность прогуляться и полюбоваться праздничным оформлением рядом со своим домом. Я говорю о принципе шаговой доступности. Вообще, это должно касаться всего – и общественных территорий, и спортивных площадок, и в том числе новогоднего украшения. Мы эту тенденцию будем продолжать. Отмечу также, что достаточно большое количество конструкций в этом году будут установлены впервые, использоваться они будут и в дальнейшем, в последующие годы. Поэтому это достаточно эффективный способ бюджетных вложений, — прокомментировал мэр.

В середине декабря на площади Ленина начнут устанавливать главную новогоднюю елку. Но остальная концепция прошлых лет на главной площади изменилась из-за ремонта. Здесь установят несколько ледовых скульптур, появятся новые фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Они будут выполнены из стеклопластика. Надпись «Поздравляем с Новым годом!» будет изо льда. Ледовые фигуры уже создают и на набережной Благовещенска. А снежных фигур в этом году не будет совсем. Зато в городе появятся новые светодинамические конструкции в виде снеговиков, пингвинов, снежинок и шаров. Улицы и скверы украсит новогодняя иллюминация.

Завершить работы по новогоднему оформлению Благовещенска подрядные организации должны в период с 15 по 25 декабря.

Напомним, от праздничного фейерверка в этом году было решено отказаться. Запланированные для него деньги пойдут на подарки детям из семей медиков.