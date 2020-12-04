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сегодня, 15:33 0

В хабаровской школе уборщица ударила ученика

В хабаровской школе уборщица ударила ученика
Фото: pixabay.com

Сотрудниками Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении уборщицы из школы № 49 города Хабаровска.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором женщина, предположительно, школьная уборщица, ругается с учеником школы. Ребёнок обвиняет женщину в том, что она пьяна, после этого уборщица нецензурно выражается и бьёт школьника по лицу.

Хабаровская прокуратура отреагировала на опубликованный материал прокурорской проверкой, по результатам которой региональное управление СК возбудило уголовное дело о нанесении побоев.

По данным следствия, событие произошло 3 декабря 2020 года, в настоящее время уборщица уволена.

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#происшествия #школа

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