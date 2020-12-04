В Чигирях в понедельник не будет света

В Чигирях в понедельник, 7 декабря с 09:00 до 13:00 отключат электроэнергию. Под отключения попадут жители улиц Весенней, Осенней, Привольной, Лучезарной и Красивой.

Также света не будет на улицах Спортивной, Золотой, Крылатской и Алмазной. Кроме того, ожидать отключения стоит жителям Сталинградской, Планеристов, Василенко и Центральной, а также переулков Русский, Ирисовый и Линейный, сообщает пресс-служба ДРСК.

Просмотров всего: 16

#свет, тепло, квитанции #ЖКХ #энергетика

распечатать

bezsonova