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сегодня, 15:47 0

В Чигирях в понедельник не будет света

В Чигирях в понедельник не будет света
Фото: pixabay.com

В Чигирях в понедельник, 7 декабря с 09:00 до 13:00 отключат электроэнергию. Под отключения попадут жители улиц Весенней, Осенней, Привольной, Лучезарной и Красивой.

Также света не будет на улицах Спортивной, Золотой, Крылатской и Алмазной. Кроме того, ожидать отключения стоит жителям Сталинградской, Планеристов, Василенко и Центральной, а также переулков Русский, Ирисовый и Линейный, сообщает пресс-служба ДРСК.

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#свет, тепло, квитанции #ЖКХ #энергетика

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