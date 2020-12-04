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сегодня, 15:18 0

На Сахалине может появиться собственная авиакомпания

На Сахалине может появиться собственная авиакомпания
Фото: pixabay.com

Министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко заявил о том, что «Аэрофлот» продаст 51 процент акций авиакомпании «Аврора» Сахалинской области за один рубль. Правительство Сахалина является вторым собственником компании с пакетом акций в 49 процентов. Об этом событии рассказал «Интерфакс».

— Первый этап — это довыкуп акций, принадлежащих «Аэрофлоту», в собственность области. Там будет символическая стоимость в 1 рубль, фактически просто передача, — сказал Валерий Спиченко.

Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин подтвердил, что вопрос о продаже «Авроры» действительно стоит на повестке компании.

— Это сложная процедура, которая требует в том числе корпоративного одобрения. На сегодняшний день стороны находятся в процессе финализации условий возможной сделки, — рассказал Михаил Демин.

По сообщению Минтранса России, эта сделка станет первым этапом создания объединения действующих региональных перевозчиков. Напомним, «Аврора» — это основная авиакомпания-перевозчик на Дальнем Востоке. В её парке техники есть 23 самолета: европейские Airbus A319 и канадские DHC-8/6 Twin Otter.

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#транспорт

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