Юный житель Благовещенска «угнал» из подъезда детскую коляску
Молодой благовещенец, которому не исполнилось и 18 лет, решил заработать, но попал под суд.
В июне несовершеннолетний амурчанин решил сдать металлолом, чтобы заработать. Перевозить металл ему было не на чем. В подъезде одного из домов он приметил детскую коляску и похитил её. Владелица коляски оценила её стоимость в 15 000 рублей.
Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении парня и назначил ему штраф в размере 3 000 рублей. Коляску вернут владелице, сообщает Благовещенский городской суд.
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