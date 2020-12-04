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сегодня, 15:03 1

Юный житель Благовещенска «угнал» из подъезда детскую коляску

Юный житель Благовещенска «угнал» из подъезда детскую коляску
Фото: pixabay.com

Молодой благовещенец, которому не исполнилось и 18 лет, решил заработать, но попал под суд.

В июне несовершеннолетний амурчанин решил сдать металлолом, чтобы заработать. Перевозить металл ему было не на чем. В подъезде одного из домов он приметил детскую коляску и похитил её. Владелица коляски оценила её стоимость в 15 000 рублей.

Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении парня и назначил ему штраф в размере 3 000 рублей. Коляску вернут владелице, сообщает Благовещенский городской суд.

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#жизнь #происшествия #суды #криминал

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Комментарии
Показать все (1)
  • ну вот

    ну вот
    39 минут назад

    что значит угнал?

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