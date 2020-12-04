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сегодня, 14:50 3

Ревнивую амурчанку будут судить за двойное убийство с особой жестокостью

Ревнивую амурчанку будут судить за двойное убийство с особой жестокостью
Фото: pixabay.com

Суд вынесет приговор амурчанке за убийство двух человек с особой жестокостью. Максимальное наказание, которое может назначить суд, — 22 года лишения свободы, сообщили в прокуратуре Амурской области.

40-летняя жительница Белогорска узнала об изменах своего любимого и решила убить его и разлучницу. Обвиняемая приехала к дому, где жила любовница, зашла в квартиру, облила её и спящего возлюбленного бензином и подожгла их.

Мужчина умер на месте происшествия, разлучница скончалась в больнице через десять дней.

Женщину будут судить за убийство, совершённое с особой жестокостью, максимальное наказание за которое – 22 года лишения свободы.

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#жизнь #суды #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    43 минуты назад

    это реально жесть

  • nogi8

    nogi8
    14 минут назад

    вот и стоило жизнь калечить себе? это того не стоит, абсолютно. Три жизни загубила и свою в том числе. А могла просто бросить и идти дальше

  • nogi8

    nogi8
    13 минут назад

    вот и стоило жизнь калечить себе? это того не стоит, абсолютно. Три жизни загубила и свою в том числе. А могла просто бросить и идти дальше

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