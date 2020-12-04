Ревнивую амурчанку будут судить за двойное убийство с особой жестокостью

Суд вынесет приговор амурчанке за убийство двух человек с особой жестокостью. Максимальное наказание, которое может назначить суд, — 22 года лишения свободы, сообщили в прокуратуре Амурской области.

40-летняя жительница Белогорска узнала об изменах своего любимого и решила убить его и разлучницу. Обвиняемая приехала к дому, где жила любовница, зашла в квартиру, облила её и спящего возлюбленного бензином и подожгла их.

Мужчина умер на месте происшествия, разлучница скончалась в больнице через десять дней.

Женщину будут судить за убийство, совершённое с особой жестокостью, максимальное наказание за которое – 22 года лишения свободы.