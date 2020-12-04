По поручению президента со следующей недели в России начинается массовая вакцинация от коронавируса
О начале массовой вакцинации президент страны сообщил в ходе видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны РФ. Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову организовать работу, чтобы приступить к масштабной вакцинации от коронавируса уже в конце следующей недели.
«Давайте договоримся так, что на следующей неделе вы не доложите мне, а начнете вакцинацию. Каждый день докладывайте», — цитирует президента РИА Новости.
Сейчас обеспечение вакциной всего населения страны у правительства стоит в приоритете. Но при этом вакцинация всё равно будет добровольной. Платить за прививку от коронавируса россиянам не придётся.
Ранее амурское правительство сообщало, что до конца года в область должны поступить около 700 доз вакцины от коронавируса для прививок медикам.
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