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сегодня, 14:20 4

По поручению президента со следующей недели в России начинается массовая вакцинация от коронавируса

По поручению президента со следующей недели в России начинается массовая вакцинация от коронавируса
Фото: pixabay.com

О начале массовой вакцинации президент страны сообщил в ходе видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны РФ. Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову организовать работу, чтобы приступить к масштабной вакцинации от коронавируса уже в конце следующей недели.

«Давайте договоримся так, что на следующей неделе вы не доложите мне, а начнете вакцинацию. Каждый день докладывайте», — цитирует президента РИА Новости.

Сейчас обеспечение вакциной всего населения страны у правительства стоит в приоритете. Но при этом вакцинация всё равно будет добровольной. Платить за прививку от коронавируса россиянам не придётся.

Ранее амурское правительство сообщало, что до конца года в область должны поступить около 700 доз вакцины от коронавируса для прививок медикам.

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#коронавирус #заксобрание #медицина

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Комментарии
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  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    1 час назад

    да чёто не хочется.

    подождём пока вася и сотовариши в прямом эфире инстаграма не ширнутся. и толко в прямом - не надо потом пост публиковать, как его витаминкой укольнули.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    31 минута назад

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел, специально для них приготовят капсулы с надписью вакцина, а внутри будет физраствор. Путин не будет ставить опыты над своими прокладками в регионах...

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    23 минуты назад

    И начнется третья волна пандемии, и первые две будут казаться цветочками.

  • Терминатор

    Терминатор
    14 минут назад

    Мы, оптимисты, так прорвёмся! Месяц болел, в палате ещё двое, тоже по месяцу вышло, в больнице выжили, трудно было, ну а по поводу ширнуться, дурное дело не хитрое, всегда успеем, не бывает опозданий...

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