Амурчан просят рассказать, насколько они физически активны во время пандемии

Амурчанам предлагают принять участие в опросе от Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины.

Опрос, который организация проводила весной, показал, что в условиях пандемии физическая активность всех жителей России значительно снизилась. Чтобы оценить влияние ограничений на жизнь россиян, исследователи проводят опрос повторно. Всем желающим предлагают ответить на вопросы специальной анкеты.

— Ваше участие очень важно для нас, так как оно позволит оценить последствия COVID-19 в динамике. Наши эксперты на основе полученных данных разработают адресные меры, направленные на коррекцию факторов риска, — рассказывают исследователи. ⠀

Поучаствовать в опросе можно, пройдя по ссылке.