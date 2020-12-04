Потребительская корзина по сравнению с прошлым годом подорожала на 14 процентов

Российская компания «Ромир» провела анализ QR-кодов чеков с покупками 40 тысяч граждан в 220 городах и сделала вывод о том, что за год продовольственная корзина подорожала на 14 процентов.

Стоит отметить, что официальная статистика говорит, что продовольственная инфляция в октябре 2020 года составила 4,83 %. Об этом рассказали «Известия», пояснив, что данные холдинга не противоречат Росстату, потому что организации рассматривают разные перечни товаров.

В течение 2020 года цены в торговых точках менялись скачкообразно. Повышение цен связывается с изменением курса валют и изменениями в законодательстве (например, повышение НДС до 20 процентов).

Основываясь на данных QR-кодов чеков с покупками россиян, компания «Ромир» выбрала 200 наименований социально значимой продукции: мясо и рыба, молоко и молочные продукты, варёная колбаса и сосиски, яйца, овощи и фрукты, печенье, хлеб и другое. Помимо продуктов питания, в корзину попали и важные непродуктовые товары: одежду, обувь, а также детские товары, туалетную бумагу, лекарства, бытовую химию и средства личной гигиены.

— В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков). Для ещё большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья, — рассказала исполнительный директор компании «Ромир» Инна Караева.

Эксперты отмечают, что чаще всего в выборку социологов попадает население больших городов, где уровень жизни выше и россияне покупают более дорогие товары.

— Разница между официальными данными и фактурой «Ромира» более чем трёхкратная (14 % и 3,83 %). Результаты исследования холдинга выглядят достаточно обоснованными, при этом они не противоречат ни Росстату, ни другим альтернативным оценкам инфляции потребительских цен. Не секрет, что наблюдаемая населением инфляция, как правило, в два-три раза выше официальных данных, — сказала замглавы информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Стоит отметить, что в потребительскую корзину «Ромира» вошло много товаров иностранного производства или имеющих большую зависимость от импорта компонентов.