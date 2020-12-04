Авиакомпании РФ будут удерживать до 100 процентов стоимости билетов с пассажиров с положительными тестами на коронавирус

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Российские авиакомпании «Икар» (Pegas Fly), iFly и Azur Air, осуществляющие чартерные авиарейсы из Москвы в китайские города Шэньчжэнь, Чжэнчжоу и Сямэнь, удержат до 100 процентов стоимости авиабилетов пассажиров, у которых тесты на COVID-19 будут положительными. В настоящее время рейсами из России в Китай пользуются в основном граждане Китая.

Сообщения об удержании стоимости билетов распространяют в группах в соцсети WeChat китайские посредники, продающие авиабилеты на рейсы из России в Китай, пишет Вiang.ru.

— Ещё раз напоминаем: авиакомпании Azur Air (Москва – Сямэнь) и iFly (Москва – Санкт-Петербург – Шэньчжэнь) не возвращают деньги за билеты пассажирам с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 и удерживает 70 процентов стоимости за билеты в случае положительного анализа крови на антитела. Pegas Fly удерживает полную стоимость билета в случае положительного ПЦР-теста на COVID-19 и удерживает 30 процентов стоимости в случае положительного текста на антитела. Настоятельно советуем всем пассажирам сдавать ПЦР-тест и анализ крови заранее, перед тем, как сдать их для посадки на рейсы, — пишет в группе для продажи авиабилетов в Китай представитель посреднической компании.

В случае выявления положительного результата на COVID-19 посольство Китая в РФ, которое заверяет результаты анализов пассажиров на коронавирус и выдает «зелёные» коды здоровья перед посадкой на рейсы, предупреждает, что будет вносить таких пассажиров на месяц в специальные «чёрные списки».

Такие меры вводят в связи с участившимися случаями выявления коронавируса у пассажиров. Ранее на выполненном 19 ноября рейсе EO429 Москва — Чжэнчжоу выявили семь пассажиров с коронавирусом, а 20 ноября на рейсе ZF1678 Москва — Сямэнь инфекцию обнаружили у десяти прибывших граждан.

Между тем в граничащей с Китаем Амурской области заболеваемость коронавирусом идёт на спад.