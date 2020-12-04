Переболевшим COVID-19 тоже необходимо вакцинироваться

Специалист заявил, что даже тем, кто легко перенёс болезнь, необходимо пройти вакцинацию.

— Педагоги и медики. Медики – на переднем крае борьбы с коронавирусом, можно сказать, в окопах. Следующие или параллельно – педагоги, которые тоже общаются с большим количеством людей, — отметил Николай Малышев.

По мнению вирусолога, широкомасштабная вакцинация в нынешней ситуации — благо, а вот с широкомасштабным производством вакцины есть сложности.