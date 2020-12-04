Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:38 1

Переболевшим COVID-19 тоже необходимо вакцинироваться

Переболевшим COVID-19 тоже необходимо вакцинироваться
Фото: pixabay.com

Прививку от COVID-19 необходимо будет сделать даже тем, кто уже перенёс болезнь. В первую очередь пройти вакцинацию нужно медикам и педагогам, об этом в беседе с НСН заявил инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Специалист заявил, что даже тем, кто легко перенёс болезнь, необходимо пройти вакцинацию.

— Педагоги и медики. Медики – на переднем крае борьбы с коронавирусом, можно сказать, в окопах. Следующие или параллельно – педагоги, которые тоже общаются с большим количеством людей, — отметил Николай Малышев.

По мнению вирусолога, широкомасштабная вакцинация в нынешней ситуации — благо, а вот с широкомасштабным производством вакцины есть сложности.

Просмотров всего: 523

#коронавирус

распечатать


В России и мире

Британка похудела на 57 кг за полгода из-за страха перед COVID-19
Коронавирус 4

По поручению президента со следующей недели в России начинается массовая вакцинация от коронавируса
Общество

Амурчан просят рассказать, насколько они физически активны во время пандемии
Экономика 1

Авиакомпании РФ будут удерживать до 100 процентов стоимости билетов с пассажиров с положительными тестами на коронавирус
Комментарии
Показать все (1)
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Конечно всем! Чем больше будет подопытных кроликов при тестировании на Россиянах, тем больше данных можно собрать перед доработкой и продажей в другие страны!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь