Переболевшим COVID-19 тоже необходимо вакцинироваться
Прививку от COVID-19 необходимо будет сделать даже тем, кто уже перенёс болезнь. В первую очередь пройти вакцинацию нужно медикам и педагогам, об этом в беседе с НСН заявил инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.
Специалист заявил, что даже тем, кто легко перенёс болезнь, необходимо пройти вакцинацию.
— Педагоги и медики. Медики – на переднем крае борьбы с коронавирусом, можно сказать, в окопах. Следующие или параллельно – педагоги, которые тоже общаются с большим количеством людей, — отметил Николай Малышев.
По мнению вирусолога, широкомасштабная вакцинация в нынешней ситуации — благо, а вот с широкомасштабным производством вакцины есть сложности.
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