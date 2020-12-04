Участница «Холостяка» разбила лицо в ДТП на Бали

21-летняя модель выложила фото с серьезными ранами на левой части лица и пояснила, что упала с байка. По словам Лизы, травмы она получила, потому что в первый и последний раз в жизни сидела за рулём без защитного шлема.

Девушка рассказала, что во время поездки остановилась и нагнулась за упавшим телефоном, и её сверху накрыло байком.

Она добавила, что ей еще повезло: она получила травмы на лице, микросотрясение мозга и больше ни одной царапины.

Лиза сообщила, что теперь у неё есть много свободного времени, которое она хочет посвятить саморазвитию.

Модель напомнила своим поклонникам о том, как важно использовать защитный шлем при катании на мотоциклах и призвала беречь себя.