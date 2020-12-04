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сегодня, 13:00 0

Участница «Холостяка» разбила лицо в ДТП на Бали

Участница «Холостяка» разбила лицо в ДТП на Бали
Фото: YouTube

Участница шоу «Холостяк» Лиза Адаменко попала в ДТП на острове Бали. О происшествии девушка рассказала своим подписчикам в Instagram, сообщает «Пятый канал».

21-летняя модель выложила фото с серьезными ранами на левой части лица и пояснила, что упала с байка. По словам Лизы, травмы она получила, потому что в первый и последний раз в жизни сидела за рулём без защитного шлема.

Девушка рассказала, что во время поездки остановилась и нагнулась за упавшим телефоном, и её сверху накрыло байком.

Она добавила, что ей еще повезло: она получила травмы на лице, микросотрясение мозга и больше ни одной царапины.

Лиза сообщила, что теперь у неё есть много свободного времени, которое она хочет посвятить саморазвитию.

Модель напомнила своим поклонникам о том, как важно использовать защитный шлем при катании на мотоциклах и призвала беречь себя.

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#ДТП #происшествия #шоу-бизнес

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