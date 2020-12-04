Бычок своими руками: в Благовещенске пройдёт конкурс «Символ 2021 года»

В столице Приамурья филиалы Общественно-культурного центра объявляют конкурс «Символ 2021 года». Следующим по восточному календарю будет год Металлического Быка. Для участия в конкурсе нужно до 28 декабря представить свою работу в любой технике.

— Принимают работы по двум адресам: Кузнечная, 210, и Чайковского, 191, с 09:30 до 19:00. Символ года можно создать с помощью вязания, валяния, а также в технике декупаж или слепить из понравившегося материала. Не стоит ограничивать фантазию, работа может быть сшитой или вышитой по ткани либо сплетена из бисера или другого материала, — сообщили в пресс-службе ОКЦ.

Обязательно нужно указать Ф. И. О. и номер телефона. Троих победителей определит генератор случайных чисел 29 декабря.

Напомним, что за лучший сценарий Нового года в пандемию амурчанам подарят подарки.