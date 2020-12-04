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сегодня, 13:24 2

Бычок своими руками: в Благовещенске пройдёт конкурс «Символ 2021 года»

Бычок своими руками: в Благовещенске пройдёт конкурс «Символ 2021 года»
Фото: okcblag

В столице Приамурья филиалы Общественно-культурного центра объявляют конкурс «Символ 2021 года». Следующим по восточному календарю будет год Металлического Быка. Для участия в конкурсе нужно до 28 декабря представить свою работу в любой технике.

— Принимают работы по двум адресам: Кузнечная, 210, и Чайковского, 191, с 09:30 до 19:00. Символ года можно создать с помощью вязания, валяния, а также в технике декупаж или слепить из понравившегося материала. Не стоит ограничивать фантазию, работа может быть сшитой или вышитой по ткани либо сплетена из бисера или другого материала, — сообщили в пресс-службе ОКЦ.

Обязательно нужно указать Ф. И. О. и номер телефона. Троих победителей определит генератор случайных чисел 29 декабря.

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#конкурсы #Новый год

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Я один про другой бычек подумал? Ну и заголовок...

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    Да да, во всех пепельницах города...

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