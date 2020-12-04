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сегодня, 13:09 2

Семейную пару из Благовещенска будут судить за разбойные нападения с убийством

Семейную пару из Благовещенска будут судить за разбойные нападения с убийством
Фото: s-vesti.ru

Супругов из Благовещенска обвиняют в совершении нескольких преступлений.

По версии следствия, благовещенец в декабре прошлого года решил забрать деньги из кассы магазина. Деревянной битой он несколько раз ударил продавца магазина по голове. Потерявшую сознание девушку он перенёс в холодный тамбур. Из кассы ему удалось похитить 18 тысяч рублей. В начале января 2020 года девушка-продавец скончалась в больнице.

В июле мужчина уже вместе с супругой совершили ещё одно разбойное нападение. Семейная пара пришла в офис финансовой организации под видом клиентов. Супруги якобы хотели оформить кредитный заём. Когда менеджер повернулся к ним спиной, амурчанин ударил его куском принесённой с собой металлической арматуры по голове.

Супруга обвиняемого заблокировала входную дверь и не позволила менеджеру покинуть помещение, чтобы позвать на помощь. Её муж продолжал избивать сотрудника компании, требуя отдать деньги из кассы. Пострадавший передал семейной паре 185 тысяч рублей. С похищенным супруги скрылись с места происшествия.

Уголовное дело направят в Амурский областной суд. Мужчине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до тридцати лет либо пожизненное лишение свободы. Его супруге за участие в совершении разбойного нападения грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Женщинам тоже нужно назначать пожизненные сроки за преступления. Фемизьянки, вон, годами борются за равноправие с мужчинами!

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Опять в России недобрали с феминизмом, тут согласен.

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