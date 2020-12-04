Житель Намибии Адольф Гитлер одержал победу на местных выборах
В Намибии политик по имени Адольф Гитлер победил на выборах с 85% голосов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.
Тёзка фюрера живёт в бывшей немецкой колонии, где некоторые улицы до сих пор носят немецкие названия. Победивший на выборах житель Намибии рассказал, что в жизни обычно использует имя Адольф.
Политик сообщил немецкому изданию Bild, что не имеет никакого отношения к нацистской идеологии.
По его словам, отец назвал его в честь Гитлера, не понимая, что он олицетворяет. Сам он в детстве считал это имя совершенно нормальным. И только став старше, узнал, что этот человек хотел покорить весь мир.
Политик заявил, что менять имя ему уже поздно, а также добавил, что у него нет планов «по осуществлению мирового господства».
На прошедших выборах в стране Адольф Гитлер получил 1196 голосов, а его оппонент — всего 213. Это обеспечило политику место в региональном совете.
Намибия была немецкой колонией с 1884 года до поражения Германии в Первой мировой войне.
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