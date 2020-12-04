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сегодня, 12:54 4

В Приамурье займутся развитием женского футбола

В Приамурье займутся развитием женского футбола
Фото: amurobl.ru

В Амурской области планируют развивать женский футбол и увеличить количество сборных команд. Правительство области и региональная Федерация футбола подписали соглашение с Министерством спорта РФ и Российским футбольным союзом.

Создать условия для развития футбола в Приамурье — главная цель соглашения. В Амурской области проведут новые соревнования для мужчин и женщин, создадут единую систему любительских лиг. Особое внимание планируют уделить развитию женского футбола.

Решается вопрос об открытии четырёх новых отделений футбола, в том числе с секциями для девочек. Двум ведущим спортивным школам региона хотят присвоить статус Детского футбольного центра. Кроме этого, планируется расширить количество сборных команд региона.

К 2024 году в области возведут новые малоформатные манежи, стадионы, мини-футбольные площадки и полноразмерные поля с натуральным и искусственным покрытием. Предусмотрена также и реконструкция стадионов. В этом году в области уже появилось два футбольных поля с искусственным газоном: в Ивановке и Шимановске.

— В Амурской области футбол занимает четвёртое место в рейтинге самых распространенных видов спорта, им занимаются больше 13 тысяч человек. Для популяризации футбола, в первую очередь среди детей, в 2018 году мы создали детскую футбольную лигу «Амурец». Она максимально задействует современные пришкольные стадионы. В тёплое время года бесплатные занятия для детей ведут 15 тренеров-общественников. Кроме того, лига проводит подготовку тренеров. В прошлом году четверо амурских футбольных наставников прошли обучение во Владивостоке у специалиста из Голландии. 30 тренеров обучались на квалификационную категорию «С». Соглашение позволяет нам объединить усилия с такими опытными партнерами, как РФС и федеральное Министерство спорта. Совместная работа, безусловно, принесёт достойные результаты, — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

К 2024 году количество амурчан, занимающихся футболом, может превысить 20 тысяч. Число сборных команд региона тоже должно возрасти. Кроме того, в Приамурье планируют подготовить резерв для национальных сборных, сообщает правительство Амурской области.

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#дети #жизнь #здоровье #спорт

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Комментарии
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  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    2 часа назад

    - Ну Чё, может давай наконец поработаем на благо наседения?

    -Да ну нафиг, я устал, давай лучше ещё какую херню придумаем, например про Женский футбол в Амурке

    -Это идея.

    "разговоры в белом доме"(с)

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    2 часа назад

    с мужским походу все плохо

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Мне нравятся формулировки "может", "должно", "прорабатывается вопрос", "планируют" в каждом предложении. Ни одной четкой формулировки!

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    "Страйкерочек "

    Я*** мешают...

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