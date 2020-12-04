Олег Имамеев призвал не уродовать рекламой городские улицы, а размещать её в соцсетях

Благовещенские предприниматели продолжают портить городское имущество, возмущаются в мэрии. Так, на тротуарной плитке в районе Ленина – Пионерской появилась реклама частного детсада, нанесённая краской через трафарет.

В мэрии подчёркивают, что это не только портит общий вид городских улиц, но и является нарушением правил благоустройства. Административный штраф для физического лица за подобное нарушение составляет до трёх тысяч рублей.

Мэр города Олег Имамеев считает, что безответственность предпринимателя, испортившего тротуар, заставляет усомниться в качестве его услуг.

— Гражданин не зарегистрирован в налоговых органах, не имеет лицензию на ведение образовательной деятельности. А ведь он предлагает услугу по присмотру за детьми, причём за самыми маленькими. Как будет оказана эта услуга, какое качество этой услуги – вызывает большой вопрос. Муниципалитет со своей стороны готов поддерживать ответственных предпринимателей, но с такими фактами будем бороться, — заявил Олег Имамеев.

Мэр добавил, что гораздо эффективнее размещать рекламу в социальных сетях, при этом не будут уродоваться городские улицы.