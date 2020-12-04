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сегодня, 12:25 3

Олег Имамеев призвал не уродовать рекламой городские улицы, а размещать её в соцсетях

Олег Имамеев призвал не уродовать рекламой городские улицы, а размещать её в соцсетях
Фото: unsplash.com

Благовещенские предприниматели продолжают портить городское имущество, возмущаются в мэрии. Так, на тротуарной плитке в районе Ленина – Пионерской появилась реклама частного детсада, нанесённая краской через трафарет.

В мэрии подчёркивают, что это не только портит общий вид городских улиц, но и является нарушением правил благоустройства. Административный штраф для физического лица за подобное нарушение составляет до трёх тысяч рублей.

Мэр города Олег Имамеев считает, что безответственность предпринимателя, испортившего тротуар, заставляет усомниться в качестве его услуг.

— Гражданин не зарегистрирован в налоговых органах, не имеет лицензию на ведение образовательной деятельности. А ведь он предлагает услугу по присмотру за детьми, причём за самыми маленькими. Как будет оказана эта услуга, какое качество этой услуги – вызывает большой вопрос. Муниципалитет со своей стороны готов поддерживать ответственных предпринимателей, но с такими фактами будем бороться, — заявил Олег Имамеев.

Мэр добавил, что гораздо эффективнее размещать рекламу в социальных сетях, при этом не будут уродоваться городские улицы.

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#бизнес #городская власть #дети #закон

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 часа назад

    Поддерживаю

  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 часа назад

    Есть же программа. 2-Кисс. В ней можно подробно узнать о каждом здании. Что там находится. Реклама на фасадах - излишне. В случае чего можно размещать рекламу в дополнительной реальности. Навёл камеру смартфона на здание и на экране увидел рекламу.

  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    2 часа назад

    ВиталийН - дополнительная реальность, это где вы запостоянно пропадаете перед откровениями в комментариях на амуринфе?

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