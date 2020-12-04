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сегодня, 12:40 1

В работе подрядчиков в 2020 году амурский Фонд капстроительства выявил более 630 нарушений

В работе подрядчиков в 2020 году амурский Фонд капстроительства выявил более 630 нарушений
Фото: pixabay.com

Министерство ЖКХ Приамурья и Фонд капитального строительства подвели итоги 2020 года.

В этом году специалисты Фонда выписали 636 предписаний подрядным организациям за нарушение порядка работ. Больше всего замечаний, а именно 346, было выдано за допущение брака. Вторым по популярности замечанием к подрядным организациям было ненадлежащее оформление документации (122 случая). Третьим по частоте замечанием стало «нарушение производства работ». Такие предписания выписали в 114 случаях. Применение некачественных материалов было выявлено 54 раза.

На сегодняшний день на контроле министерства и Фонда находятся 59 объектов капитального строительства в регионе.

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#ЖКХ #Недвижимость #областная власть

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    59 объектов контролируются, 630 нарушений. Это значит по десятку нарушений на каждом объекте! Не мудрено, что от зданий новых стены отваливаются.

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