В работе подрядчиков в 2020 году амурский Фонд капстроительства выявил более 630 нарушений

Министерство ЖКХ Приамурья и Фонд капитального строительства подвели итоги 2020 года.

В этом году специалисты Фонда выписали 636 предписаний подрядным организациям за нарушение порядка работ. Больше всего замечаний, а именно 346, было выдано за допущение брака. Вторым по популярности замечанием к подрядным организациям было ненадлежащее оформление документации (122 случая). Третьим по частоте замечанием стало «нарушение производства работ». Такие предписания выписали в 114 случаях. Применение некачественных материалов было выявлено 54 раза.

На сегодняшний день на контроле министерства и Фонда находятся 59 объектов капитального строительства в регионе.