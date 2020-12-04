Врач-иммунолог рассказал, почему коронавирусом могут болеть не все члены семьи

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Какие факторы влияют на то, просто заразится человек коронавирусом или начнёт болеть со всеми признаками новой инфекции? Почему может болеть только один член семьи? Как защитить себя, если с вами в квартире живёт человек с коронавирусом? На эти волнительные вопросы ответил врач аллерголог-иммунолог.

— В большинстве случаев происходит так: коронавирусной инфекцией люди заражаются, иммунная система срабатывает и совершенно никаких симптомов не возникает. Есть люди, у которых иммунная система не очень хорошо работает, у них возникают различные проявления заболевания, которое называется COVID-19. Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50, — объяснил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Заболеть можно, если есть какой-то дополнительный фактор, ослабляющий иммунитет. Например, переохлаждение, стресс, злоупотребление алкоголем.

По словам врача, даже совместное пребывание на карантине с заболевшим COVID-19 не говорит о стопроцентной вероятности, что переболеют все члены семьи. Необходимо лишь придерживаться простых правил.

— Человек должен тщательно соблюдать все рекомендации. Он должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные «разбежались по углам», мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой. Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально, — подытожил врач.

Корреспондент Амур.инфо рассказывал, как коронавирус появился в его семье. Тогда заболел только один человек, хотя под одной крышей жили трое.