Врач-иммунолог рассказал, почему коронавирусом могут болеть не все члены семьи
Какие факторы влияют на то, просто заразится человек коронавирусом или начнёт болеть со всеми признаками новой инфекции? Почему может болеть только один член семьи? Как защитить себя, если с вами в квартире живёт человек с коронавирусом? На эти волнительные вопросы ответил врач аллерголог-иммунолог.
— В большинстве случаев происходит так: коронавирусной инфекцией люди заражаются, иммунная система срабатывает и совершенно никаких симптомов не возникает. Есть люди, у которых иммунная система не очень хорошо работает, у них возникают различные проявления заболевания, которое называется COVID-19. Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50, — объяснил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Заболеть можно, если есть какой-то дополнительный фактор, ослабляющий иммунитет. Например, переохлаждение, стресс, злоупотребление алкоголем.
По словам врача, даже совместное пребывание на карантине с заболевшим COVID-19 не говорит о стопроцентной вероятности, что переболеют все члены семьи. Необходимо лишь придерживаться простых правил.
— Человек должен тщательно соблюдать все рекомендации. Он должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные «разбежались по углам», мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой. Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально, — подытожил врач.
Корреспондент Амур.инфо рассказывал, как коронавирус появился в его семье. Тогда заболел только один человек, хотя под одной крышей жили трое.
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