Во Владивостоке машина сбила двух женщин на автобусной остановке

Фото: portofranko-vl.ru

Во Владивостоке автомобиль въехал в остановку общественного транспорта.

— На улице Героев-Тихоокеанцев автомобиль совершил наезд на двух женщин, стоящих на автобусной остановке. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи, — прокомментировали в ГИБДД.

Водитель автомобиля Subaru Legacy не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, которые стояли на остановке. Две женщины — 39 и 44 лет — получили серьёзные травмы. Их доставили в больницу, медики оценили состояние пострадавших как крайне тяжёлое.

Установлено, что ранее водитель автомобиля неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает portofranko-vl.ru.