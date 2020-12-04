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сегодня, 11:27 0

Впервые в амурской школе появилась соляная комната

Впервые в амурской школе появилась соляная комната
Фото: amurobl.ru

Команда учеников и учителей посёлка Уруша выиграла конкурс «Добывая лучшее будущее», который проводился общественной организацией «Гражданская инициатива». Жители Сковородинского района представили проект соляной комнаты «Дыши морем», на воплощение которого им выделили грант в 50 тысяч рублей.

Подобное помещение первое в области, которое располагается в учебном заведении.

— В Сковородинском районе нет санаториев или других оздоровительных организаций, направленных на профилактику и оздоровление. Ближайшие физиотерапевтические кабинеты расположены в Благовещенске. Вот и возникла идея создания условий для оздоровления жителей, имеющих хронические заболевания органов дыхания, заболевания нервной системы и системы кровообращения. Создание соляной комнаты позволит использовать передовой и эффективный немедикаментозный метод лечения заболеваний, — отметили инициаторы проекта.

Районные власти поддержали инициативу, почти 400 тысяч рублей было выделено из местного бюджета. Эти деньги пошли на косметический ремонт помещения: нанесения соляного покрытия на пол и стены, установку специального оборудования — систем акустики, галогенератора и мебели.

— Приходить в соляную комнату будут ученики с учителями. Находиться здесь они будут группами, так как само помещение небольшое. Соляную комнату мы сделали на месте бывшего книгохранилища. Мы рады, что соляная комната появилась в нашей школе, теперь здесь дети будут проходить профилактику различных заболеваний, — подчеркнул директор школы посёлка городского типа Уруша Олег Башкиров.

Напомним, в начале октября ученики и родители Урушинской школы были возмущены тем фактом, что в здании единственной школы разместились детский сад и «Точка роста». По их словам, школьники и учителя были вынуждены заниматься в три смены. Администрация Сковородинского района опровергла эту информацию, сообщив, что занятия все же проводят в две смены, а также пообещала найти решение проблемы со старым зданием школы, аварийное состояние которого и привело к проблеме.

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#дети #здоровье #конкурсы #школа

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