Бари Алибасов госпитализирован после передозировки «Виагры»

Директор Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что продюсер сам вызвал «скорую». По его словам, врачи диагностировали у Бари Алибасова экстремально низкое давление. Сейчас продюсер находится в одной из московских клиник, ему проводится обследование.

Как известно, одной из главных версий ухудшения самочувствия Алибасова является передозировка «Виагры». При действии препарата происходит расширение кровеносных сосудов, её передозировка опасна для сердечно-сосудистой системы. Один из частых симптомов — это низкое кровяное давление.

Горжанкин подтвердил, что в квартире Алибасова действительно были обнаружены пустые упаковки от «Виагры».

Недавно Бари Алибасов начал жить с молодой помощницей Викторией. Вероятно, он решился на радикальные меры, чтобы порадовать свою избранницу.