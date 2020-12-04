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сегодня, 11:10 1

В Приморье задержали банду подростков-угонщиков

В Приморье задержали банду подростков-угонщиков
Фото: pixabay.com

Приморские сыщики задержали троих жителей Партизанска, которых подозревают в угонах и поджогах автомобилей. Молодые люди угнали 4 автомобиля и 2 — сожгли, рассказали в МВД Приморского края.

Выпившие подростки с помощью подручных средств угнали Toyota Starlet, но авто вскоре заглохло. Тогда молодые люди украли из машины аккумулятор и ручку рычага. На этом парни не остановились, вскоре они угнали другое авто — Toyota Carina.

В соседнем городе подростки похитили универсал Nissan AD, злоумышленники вернулись на нём в Партизанск и спрятали там в заброшенном гараже. Через несколько дней молодые люди решили покататься на украденной машине, но не справились с управлением и попали в яму. Чтобы скрыть своё преступление, не придумали ничего лучше, как сжечь чужое авто.

Несколько дней спустя, что-то не поделив с местным жителем, юноши решили ему отомстить. Молодые люди угнали и сожгли автомобиль мужчины.

Автолюбители, чувствуя свою безнаказанность, вскоре снова угнали автомобиль в городе Артёме. На машине они приехали в Партизанск и пригласили покататься двух знакомых девушек. На очередной автопрогулке подростков заметил экипаж патрульно-постовой службы. Тогда парни бросили авто и попутчиц и сбежали. Скрываться автолюбителям пришлось недолго, их задержали и доставили в полицию.

Теперь молодым людям грозит срок до 5 лет лишения свободы.

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    39 минут назад

    чем хуже живёт народ-тем больше преступлений

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