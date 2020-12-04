В Приамурье заболеваемость COVID-19 пошла на спад

В Амурской области с середины ноября постепенно снижается суточный прирост случаев коронавируса. Абсолютный рекорд за весь период пандемии зафиксировали 13 ноября, тогда заболеваемость составила 171 случай.

По данным на 3 декабря, зафиксировали 152 новых случая. А всего в Дальневосточном федеральном округе за те же сутки выявили 1 751 пациента с коронавирусом. Абсолютный рекорд по суточной заболеваемости в округе был 26 ноября — 1 764 человека.

Напомним, эксперты рассказали, почему опасно использовать шарф вместо маски. Из-за ограничений в Благовещенске и Циолковском не будет новогоднего фейерверка — деньги потратят на подарки детям. А за лучший сценарий Нового года в пандемию амурчанам подарят подарки.