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сегодня, 10:55 7

В Приамурье заболеваемость COVID-19 пошла на спад

В Приамурье заболеваемость COVID-19 пошла на спад
Фото: pixabay.com

В Амурской области с середины ноября постепенно снижается суточный прирост случаев коронавируса. Абсолютный рекорд за весь период пандемии зафиксировали 13 ноября, тогда заболеваемость составила 171 случай.

По данным на 3 декабря, зафиксировали 152 новых случая. А всего в Дальневосточном федеральном округе за те же сутки выявили 1 751 пациента с коронавирусом. Абсолютный рекорд по суточной заболеваемости в округе был 26 ноября — 1 764 человека.

Напомним, эксперты рассказали, почему опасно использовать шарф вместо маски. Из-за ограничений в Благовещенске и Циолковском не будет новогоднего фейерверка — деньги потратят на подарки детям. А за лучший сценарий Нового года в пандемию амурчанам подарят подарки.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    51 минута назад

    Стабильно по полторы сотни, какое там снижается.

  • Undertaker

    Undertaker
    44 минуты назад

    Просто не принимают или деньги вымогают?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    36 минут назад

    Ну да, ну да. Врачи перестали вовсе выдавать направления на тест COVID. А те кому тесты сделали, ждут от 10 дней результаты! Вот оно плато, да?

  • йошкин кит

    йошкин кит
    28 минут назад

    Не рано ли сказали "А"

  • Ярило

    Ярило
    5 минут назад

    результат отказа взятия мазков

  • Ярило

    Ярило
    5 минут назад

    результат отказа взятия мазков

  • Амурский инженер

    Амурский инженер
    1 минута назад

    ну наконец-то, теперь жить легче будет.

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