Подруга блогера Reeflay умерла из-за интоксикации

Также стало известно, что в крови самого блогера Стаса Решетникова обнаружили следы мефедрона и алкоголя. По информации правоохранителей, он не признаёт своей причастности к смерти подруги.

По словам блогера, он не выгонял её на улицу, девушка вышла сама и уснула, а он про неё забыл. Если подтвердится, что Решетников выгнал подругу на мороз, ему может грозить уголовная ответственность.

Информации про официальные результаты вскрытия пока нет. Но по предварительным данным, у девушки остановилось сердце из-за интоксикации.

Трагедия произошла 2 декабря. Решетников вёл онлайн-трансляцию, во время которой его подруга лежала без сознания на полу. Потом он решил перенести её на диван, тряс и просил очнуться. Но на тот момент девушка уже была мертва.

На теле подруги блогера Reeflay не было обнаружено признаков насильственной смерти. На данный момент проводится экспертиза. Следствие также проверяет причастность Решетникова к смерти девушки.