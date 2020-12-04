Амурские учёные сняли с гнёзд аистов онлайн-камеры

Фото: @anton_160386

Биолог-охотовед Антон Сасин рассказал в своём инстаграм-аккаунте о том, что с гнёзд аистов на зиму сняли видеокамеры.

Птицы давно покинули свои гнёзда, а техника нуждается в обслуживании.

— На днях мы сняли онлайн-камеры с двух гнёзд на опорах ЛЭП около Тамбовки. Можно было это сделать еще в сентябре, когда аисты покинули гнёзда, но в этом году на болотах, где стоят эти опоры ЛЭП, было очень много воды. Пришлось ждать, когда всё хорошо промёрзнет, чтобы можно было подъехать на машине, — пояснил Антон Сасин.

Специалистам удалось выяснить, почему летом часто отключалась одна из камер.

— На одном гнезде камера отработала весь гнездовой сезон практически без перебоев, а вот на втором периодически возникали отключения трансляции видео. Сначала вышла из строя сама камера, пришлось менять. Но и потом посреди лета трансляция с гнезда опять прекратилась. Сейчас только выяснилось, что на этот раз вышел из строя контроллер заряда солнечной батареи. На следующий сезон придётся комплектовать заново, — отметил эколог.

Проект видеонаблюдения за аистами реализован общественной экологической организацией АмурСоЭС при поддержке Всемирного фонда дикой природы. Новый сезон «реалити-шоу» на этих гнёздах учёные планируют возобновить с середины марта 2021 года.

В этом году во все аистиные гнезда, за которыми можно следить благодаря установленным онлайн-камерам, пернатые хозяева вернулись в конце марта.

С помощью камер удалось подсмотреть, как аисты за семь дней соорудили себе гнездо.

Затем апрельский снегопад поставил под угрозу судьбу будущих аистят, но пернатые родители смогли защитить свои кладки от снега.

На камеру попал и сам процесс появления птенцов аиста на свет.