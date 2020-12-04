Актриса Нина Акимова найдена мёртвой

Тело актрисы без признаков жизни обнаружил 2 декабря её 42-летний приёмный сын, которого Нина Николаевна с мужем усыновили в возрасте 7 лет. Мужчина вызвал полицию. Эксперт при осмотре тела обнаружил на лбу ссадины и гематомы под глазами, но они были не свежие.

По словам соседей, Нина Николаевна после смерти мужа жила в этой квартире вместе с сыном. Отношения у них были сложные. Как рассказали соседи, у них дома часто бывали скандалы. Иногда к ним заходил участковый.

В прошлом году Акимова попала в больницу с побоями. В избиении женщины подозревали приемного сына, но актриса забрала заявление из полиции, и дело было прекращено.

В настоящее время по факту смерти Акимовой проводится проверка, точные причины станут известны после проведения экспертизы.

Нина Акимова с 1983 года работала в Российском академическом молодежном театре. За эти годы она сыграла во многих спектаклях — «Метель», «Сердце матери», «Дуэль», «Город — одна улица», и других.

Также помимо работы в театре Акимова известна по ролям в фильмах «Дуэль», «Метель».