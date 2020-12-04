Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:48 0

Актриса Нина Акимова найдена мёртвой

Актриса Нина Акимова найдена мёртвой
Фото: rusdialog.ru

Актриса Российского академического молодежного театра Нина Акимова была найдена мёртвой в своей квартире в Москве. Эксперты обнаружили на лице 75-летней женщины застарелые травмы, полиция проводит проверку, сообщает «Московский комсомолец».

Тело актрисы без признаков жизни обнаружил 2 декабря её 42-летний приёмный сын, которого Нина Николаевна с мужем усыновили в возрасте 7 лет. Мужчина вызвал полицию. Эксперт при осмотре тела обнаружил на лбу ссадины и гематомы под глазами, но они были не свежие.

По словам соседей, Нина Николаевна после смерти мужа жила в этой квартире вместе с сыном. Отношения у них были сложные. Как рассказали соседи, у них дома часто бывали скандалы. Иногда к ним заходил участковый.

В прошлом году Акимова попала в больницу с побоями. В избиении женщины подозревали приемного сына, но актриса забрала заявление из полиции, и дело было прекращено.

В настоящее время по факту смерти Акимовой проводится проверка, точные причины станут известны после проведения экспертизы.

Нина Акимова с 1983 года работала в Российском академическом молодежном театре. За эти годы она сыграла во многих спектаклях — «Метель», «Сердце матери», «Дуэль», «Город — одна улица», и других.

Также помимо работы в театре Акимова известна по ролям в фильмах «Дуэль», «Метель».

Просмотров всего: 171

#культура #память

распечатать


Общество 17

Неравнодушные краеведы и архитекторы показали, как может выглядеть Вознесенское кладбище в Благовещенске (фото)
В России и мире

Актёр Борис Плотников умер от коронавируса
Общество 1

Стал известен список финалистов литературной премии имени Арсеньева
Культура 11

В Благовещенске открылась выставка застрявшей в Африке амурской художницы
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь