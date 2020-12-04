Чубайс уходит в отставку

Российский политический деятель Анатолий Чубайс покинул пост главы госкорпорации «Роснано». Его дальнейшая судьба пока неизвестна. На этом посту его сменил Сергей Куликов.

— Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили… Несомненно и то, что наноиндустрия России создана… Это важнейший наш результат, — заявил Чубайс, выступая на Конгрессе предприятий наноиндустрии.

Об уходе Анатолия Чубайса с поста главы Роснано сообщили в октябре этого года. В ноябре стало известно, что на этот пост прочат Сергея Куликова, занимающего пост первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

Предложат ли Чубайсу другой высокий пост, пока неизвестно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал увольнение Чубайса обычной ротацией.

Анатолий Чубайс занимал пост министра финансов России в 90-е годы, является одним из авторов идеи приватизации госсобственности в РФ. Возглавлял РАО «ЕЭС России» с 1998 по 2008 годы, с 2008 года — госкорпорацию «Роснано».