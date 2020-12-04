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сегодня, 09:32 10

Чубайс уходит в отставку

Чубайс уходит в отставку
Фото: Роснано

Российский политический деятель Анатолий Чубайс покинул пост главы госкорпорации «Роснано». Его дальнейшая судьба пока неизвестна. На этом посту его сменил Сергей Куликов.

— Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили… Несомненно и то, что наноиндустрия России создана… Это важнейший наш результат, — заявил Чубайс, выступая на Конгрессе предприятий наноиндустрии.

Об уходе Анатолия Чубайса с поста главы Роснано сообщили в октябре этого года. В ноябре стало известно, что на этот пост прочат Сергея Куликова, занимающего пост первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

Предложат ли Чубайсу другой высокий пост, пока неизвестно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал увольнение Чубайса обычной ротацией.

Анатолий Чубайс занимал пост министра финансов России в 90-е годы, является одним из авторов идеи приватизации госсобственности в РФ. Возглавлял РАО «ЕЭС России» с 1998 по 2008 годы, с 2008 года — госкорпорацию «Роснано».

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#российская власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    русофобская отрыжка из 90 годов

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 часа назад

    Наконец-то.

  • Петро555

    Петро555
    1 час назад

    "Шестерки" Ельцина

  • amurskiy_rotan

    amurskiy_rotan
    1 час назад

    А должен пойти по этапу... Как и наши местные "князьки"...

  • Rotan

    Rotan
    1 час назад

    Ну всё собрал что можно было с России,теперь можно и домой ехать.

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    1 час назад

    На повышение пойдет?

  • Undertaker

    Undertaker
    42 минуты назад

    Как и медведа пристроит своего кореша по собачьей администрации, когда они мутили в 90х и грабили страну

  • Tуман

    Tуман
    38 минут назад

    Главное, чтобы Владимир Владимирович подольше жил и здравствовал.

    Боже, храни царя!

  • zeya28

    zeya28
    9 минут назад

    Все попилил...

  • retrogr

    retrogr
    1 минута назад

    толя очень вове помог переехать в москву, в благодарность за долю в питерских схемах. один визировал - другой вывозил

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