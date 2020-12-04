Выбор читателей за 3 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 3 декабря.

В столице Приамурья ищут Екатерину Идиатулину 2004 года рождения. Девушка ушла из дома в Якутии 19 августа. Сейчас, по имеющейся информации, она находится в Благовещенске.

Врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания Андрей Ильин рассказал, что видно на компьютерной томографии у больных COVID-19. Специалист принимает до 70 пациентов в день и предупреждает, что не всем с положительным тестом показано КТ. Исследования назначают в тяжёлых случаях и строго по показанию врача.

В Благовещенске завершено расследование уголовного дела по обвинению 51-летнего местного жителя. Мужчина убил человека и сжёг его тело.

В среду, 2 декабря, в благовещенской библиотеке искусств состоялось открытие выставки работ амурской художницы, преподавателя кафедры дизайна АмГУ, члена Союза художников России Натальи Саяпиной. Выставка называется «Африка».