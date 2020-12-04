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Василий Орлов: «Меры поддержки предпринимателей будут работать эффективно только в случае постоянного диалога бизнеса и власти»

Василий Орлов: «Меры поддержки предпринимателей будут работать эффективно только в случае постоянного диалога бизнеса и власти»
Фото: amurobl.ru

Представители областного правительства обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса в онлайн-режиме. На заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства говорили про финансовую поддержку, снижение налоговой нагрузки и послабление ограничительных мер.

О положительных изменениях федерального законодательства по патентной системе налогообложения напомнила министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова. В феврале 2021 года соответствующие изменения собираются принять на региональном уровне.

— На сегодняшний день субъектам страны дано право самостоятельно расширять перечень видов предпринимательской деятельности с учетом региональной специфики. Это позволит увеличить число предпринимателей, которым патентная система будет выгоднее в связи со скорой отменой ЕНВД (единый налог на вменённый доход — Прим.ред.). Уже на следующей неделе приступаем к обсуждению грядущих поправок с предпринимательским сообществом. Приглашаем каждого присоединиться к этому диалогу и вносить свои предложения, — отметила Людмила Старкова.

Обсудили и работу общепита в условиях ограничительных мер. О значительном спаде посещаемости объектов общественного питания, начиная с октября текущего года, сообщила исполнительный директор Амурской федерации рестораторов и отельеров Татьяна Гудзовская. Также предприниматели поинтересовались, насколько эффективны введенные ограничительные меры в целом, а в частности – запрет работы заведений с обслуживанием в зале после 21:00.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова объяснила, что кафе и рестораны по-прежнему являются значительной зоной риска. Также она отметила, что все управленческие решения, которые сейчас предпринимаются для стабилизации эпидобстановки, основаны на данных эпидемиологического анализа.

— Объекты общественного питания, кроме непосредственного приготовления еды, выполняют функцию развлечений. Именно в вечернее время, когда население приходит отдохнуть и расслабиться, основные факторы риска, свойственные этой инфекции, начинают работать активнее. Сокращается социальная дистанция, и контакты становятся ближе. Очень часто в ходе эпидемиологических расследований мы фиксируем заболевание большого количество людей из одной компании, которые ранее побывали на массовых развлекательных мероприятиях, — добавила Ольга Курганова.

Также много заболевших и среди сотрудников ресторанов и кафе. Регулярные проверки таких заведений показывают, что некоторые владельцы начали небрежно относиться к соблюдению санитарных требований. Так, за прошедшую неделю в Приамурье проверили работу 258 предприятий. В 69 из них были выявлены различные нарушения, начиная с пренебрежения масками и заканчивая отсутствием температурного контроля своих сотрудников.

Обсудили на заседании и меры финансовой поддержки наиболее пострадавших от пандемии предпринимателей. По словам председателя Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве области Бориса Белобородова, более половины бизнесменов смогли воспользоваться мерами поддержки разного уровня. Такие данные показал опрос, проведённый Институтом уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах РФ в ноябре этого года. Вместе с тем, по мнению Белобородова, вторая волна пандемии должна спровоцировать и вторую волну комплексной программы поддержки на региональном уровне.

Также представители бизнес-сообщества Приамурья предложили продолжить практику отсрочки и рассрочки региональных налогов, возобновить в 2021 году практику прямых антикризисных выплат пострадавшим предпринимателям, а также сохранять каналы общения с органами власти для получения оперативной и конструктивной обратной связи.

— Меры поддержки предпринимателей действительно будут работать эффективно только в случае постоянного диалога бизнеса и власти. Считаю, что в Приамурье этот процесс налажен довольно хорошо. Мы семь раз за полгода встречались с предпринимателями в режиме прямого общения, выделили беспрецедентные 175 миллионов рублей на прямые субсидии, а также оставили довольно мягкий режим ограничений и уровень закрытости. Вместе с тем абсолютно недопустимо в ответ на эти шаги нарушать меры предосторожности на своих предприятиях. Нарушения мы по-прежнему фиксируем в каждом четвертом заведении региона. Это плохо! И значит, контроль за этим будет продолжаться вестись очень пристально и регулярно. Впереди новогодние праздники, и я ещё раз хочу напомнить всем предпринимателям о том, что необходимо ограничить проведение массовых корпоративных мероприятий. От того, насколько ответственно мы все подойдем к соблюдению мер эпидемиологической безопасности, зависит, насколько быстро мы вернёмся в прежний ритм жизни, — подчеркнул глава региона Василий Орлов.

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#коронавирус #бизнес #губернатор #закон

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    господа вы поняли что он написал?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    2 часа назад

    Вы реально думаете что владельцы общепита, кафе и прочего настолько идиоты?

    Если кафе закрыто в связи с коронавирусом - о каких налогах может вообще идти речь? Какая к чертям отсрочка? Кафе НЕ РАБОТАЕТ, прибыли НЕТ, какая к черту отсрочка?

    Если кафе работает, то сокращение налоговых поборов должно быть на процент падения спроса, пусть среднее по палате, пусть заниженное, но сокращение и для всех.

    Нет, вы продолжаете душить, оставив все как есть, собирая те же налоги, при падении спроса, еще и штрафы ввели, чтоб добить тех, кто еще что-то пытается сохранить.

    Это называется "помощь"? Конечно с вами никто не захочет разговаривать, ибо смысл?

    Вообще любой бизнес связанный с кормлением населения и любой едой это такая адовая штука. Чуть кто обосрался - очередь проверяльщиков.

    Ты конечно докажешь что не верблюд (если честен), но нервы тебе вынесут и увезут с собой.

    К слову, вся эта помощь приведет только к бОльшим и рискованным решениям, потому что те, кому терять нечего, для сохранения пойдут на любые нарушения.

  • moon

    moon
    1 час назад

    Более половины бизнесменов смогли воспользоваться мерами поддержки разного уровня. А остальные не смогли? Если уже пишите про работу администрации, то пишите конкретно (можно даже список с суммами поддержки выложить). А то что сейчас есть - это информация ни о чем. Про налоги вообще говорить сейчас не надо, все видим что зарабатывают только продуктовые супермаркеты и газовики.

  • Undertaker

    Undertaker
    45 минут назад

    Причём с приездом вахтовиков и газовиков цены заоблачно поднялись абсолютно на всё.

  • amurskiy_rotan

    amurskiy_rotan
    44 минуты назад

    Насмешили.... Помощь они, млять, оказывают... Кому? Своим знакомым? Простому смертному ИПэшнику эту помощь не получить никогда. Центр "ваш бизнес" вообще нужно проверить:

    1. На профпригодность сотрудников, в том числе руководящий состав

    2. На "правильность" оказания услуг

    3. На кумовство, на подрядные организации, коррумпированность

    Пузанова вообще гнать нужно. Создали мутных контор с охеренной ЗП, которые финансируются из бюджета. А по сути эти конторы дублируют обязанности Министерства экономики и финансов.

    Василий, будь хозяйственником - разгони этих долбоящеров. Лучше создать еще один отдел у Старковой, который будет заниматься поиском инвестиций в регион. Хотя сама Старкова должна это делать.

    Кароче... В Правительстве бардак... Только отчетики пишут

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