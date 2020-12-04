Василий Орлов: «Меры поддержки предпринимателей будут работать эффективно только в случае постоянного диалога бизнеса и власти»

Представители областного правительства обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса в онлайн-режиме. На заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства говорили про финансовую поддержку, снижение налоговой нагрузки и послабление ограничительных мер.

О положительных изменениях федерального законодательства по патентной системе налогообложения напомнила министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова. В феврале 2021 года соответствующие изменения собираются принять на региональном уровне.

— На сегодняшний день субъектам страны дано право самостоятельно расширять перечень видов предпринимательской деятельности с учетом региональной специфики. Это позволит увеличить число предпринимателей, которым патентная система будет выгоднее в связи со скорой отменой ЕНВД (единый налог на вменённый доход — Прим.ред.). Уже на следующей неделе приступаем к обсуждению грядущих поправок с предпринимательским сообществом. Приглашаем каждого присоединиться к этому диалогу и вносить свои предложения, — отметила Людмила Старкова.

Обсудили и работу общепита в условиях ограничительных мер. О значительном спаде посещаемости объектов общественного питания, начиная с октября текущего года, сообщила исполнительный директор Амурской федерации рестораторов и отельеров Татьяна Гудзовская. Также предприниматели поинтересовались, насколько эффективны введенные ограничительные меры в целом, а в частности – запрет работы заведений с обслуживанием в зале после 21:00.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова объяснила, что кафе и рестораны по-прежнему являются значительной зоной риска. Также она отметила, что все управленческие решения, которые сейчас предпринимаются для стабилизации эпидобстановки, основаны на данных эпидемиологического анализа.

— Объекты общественного питания, кроме непосредственного приготовления еды, выполняют функцию развлечений. Именно в вечернее время, когда население приходит отдохнуть и расслабиться, основные факторы риска, свойственные этой инфекции, начинают работать активнее. Сокращается социальная дистанция, и контакты становятся ближе. Очень часто в ходе эпидемиологических расследований мы фиксируем заболевание большого количество людей из одной компании, которые ранее побывали на массовых развлекательных мероприятиях, — добавила Ольга Курганова.

Также много заболевших и среди сотрудников ресторанов и кафе. Регулярные проверки таких заведений показывают, что некоторые владельцы начали небрежно относиться к соблюдению санитарных требований. Так, за прошедшую неделю в Приамурье проверили работу 258 предприятий. В 69 из них были выявлены различные нарушения, начиная с пренебрежения масками и заканчивая отсутствием температурного контроля своих сотрудников.

Обсудили на заседании и меры финансовой поддержки наиболее пострадавших от пандемии предпринимателей. По словам председателя Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве области Бориса Белобородова, более половины бизнесменов смогли воспользоваться мерами поддержки разного уровня. Такие данные показал опрос, проведённый Институтом уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах РФ в ноябре этого года. Вместе с тем, по мнению Белобородова, вторая волна пандемии должна спровоцировать и вторую волну комплексной программы поддержки на региональном уровне.

Также представители бизнес-сообщества Приамурья предложили продолжить практику отсрочки и рассрочки региональных налогов, возобновить в 2021 году практику прямых антикризисных выплат пострадавшим предпринимателям, а также сохранять каналы общения с органами власти для получения оперативной и конструктивной обратной связи.

— Меры поддержки предпринимателей действительно будут работать эффективно только в случае постоянного диалога бизнеса и власти. Считаю, что в Приамурье этот процесс налажен довольно хорошо. Мы семь раз за полгода встречались с предпринимателями в режиме прямого общения, выделили беспрецедентные 175 миллионов рублей на прямые субсидии, а также оставили довольно мягкий режим ограничений и уровень закрытости. Вместе с тем абсолютно недопустимо в ответ на эти шаги нарушать меры предосторожности на своих предприятиях. Нарушения мы по-прежнему фиксируем в каждом четвертом заведении региона. Это плохо! И значит, контроль за этим будет продолжаться вестись очень пристально и регулярно. Впереди новогодние праздники, и я ещё раз хочу напомнить всем предпринимателям о том, что необходимо ограничить проведение массовых корпоративных мероприятий. От того, насколько ответственно мы все подойдем к соблюдению мер эпидемиологической безопасности, зависит, насколько быстро мы вернёмся в прежний ритм жизни, — подчеркнул глава региона Василий Орлов.