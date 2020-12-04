Почему опасно использовать шарфы вместо масок

Эксперт объяснил, если маска плотно прилегает к лицу, закрывает рот и нос, она способна обеспечить эффективную защиту от заражения инфекцией. Надевать маски нужно чистыми руками, менять каждые два-три часа, при физической нагрузке, как только она станет влажной. Снимать средство защиты нужно за верёвочки, прикасаться к самой маске нельзя. Если человек дотронулся до самой маски, руки нужно помыть или использовать антисептик.