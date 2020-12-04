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сегодня, 08:34 0

Почему опасно использовать шарфы вместо масок

Почему опасно использовать шарфы вместо масок
Фото: pixabay.com

Шарф не сможет заменить маску. Аксессуар не обеспечивает защиту от коронавируса, объяснил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в интервью РИА Новости.

Эксперт объяснил, если маска плотно прилегает к лицу, закрывает рот и нос, она способна обеспечить эффективную защиту от заражения инфекцией. Надевать маски нужно чистыми руками, менять каждые два-три часа, при физической нагрузке, как только она станет влажной. Снимать средство защиты нужно за верёвочки, прикасаться к самой маске нельзя. Если человек дотронулся до самой маски, руки нужно помыть или использовать антисептик.

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#коронавирус #жизнь

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