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сегодня, 08:05 16

На Дальнем Востоке в декабре откроется пять кафе «Макдоналдс»

На Дальнем Востоке в декабре откроется пять кафе «Макдоналдс»
Фото: pixabay.com

До конца декабря 2020 года предприятия быстрого питания «Макдоналдс» появятся во Владивостоке и Хабаровске. Открытие создаст более 350 новых рабочих мест. А всего в Макдоналдс в России работает более 60 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

— Первый шаг – открытие пяти предприятий. В каждом городе, где открывается Макдоналдс, мы не только предоставляем новые рабочие места, но и реализуем социальные и экологические инициативы, — рассказал генеральный директор Макдоналдс в России Марк Карена.

Во Владивостоке кафе появятся в ТЦ «Берёзка», ТРК «Черемушки», ТРК «Седанка-Сити». А в Хабаровске в торговых центрах «На Пушкина» и «Броско Молл».

Во всех кафе внедрят системы обслуживания и производства. Например, кухня с системой Made for You — приготовление свежих блюд на заказ, для доставки или навынос. Жители ДФО смогут использовать МакДоставку и накапливать бонусы в мобильном приложении «Макдоналдс». В меню останутся классические сандвичи, продукты из курицы, картофеля и блюда для завтрака, горячие и холодные напитки, а также молочные коктейли и десерты.

Напомним, что об открытии Макдоналдс на ДВ стало известно ещё в сентябре. Кстати, в Благовещенске недавно открылась сеть ресторанов быстрого питания KFC.

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#жизнь #отдых

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Комментарии
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  • hkmg8787

    hkmg8787
    3 часа назад

    А фабрик и заводов?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    отрава

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    "А фабрик и заводов?"

    Да как скажете-с.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Прогресс_(авиационный_завод,_Арсеньев)

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Комсомольский-на-Амуре_авиационный_завод_имени_Ю._А._Гагарина

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Дальневосточный_завод_«Звезда»

  • hkmg8787

    hkmg8787
    3 часа назад

    Это, чтобы деньги бюджетные воровать. Авиационные заводы, плять, где хоть один самолет? Ау.

  • Geryy

    Geryy
    3 часа назад

    Опоздали они, у нас давно уже шаурма заменила все это.

  • Geryy

    Geryy
    3 часа назад

    Опоздали они, у нас давно уже шаурма заменила все это.

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    "Это, чтобы деньги бюджетные воровать."

    Ну и вы держите ссылочку для пополнения лексикона:

    https://olegmakarenko.ru/397939.html?rfrom=fritzmorgen&style=mine

    "Авиационные заводы, плять, где хоть один самолет?"

    Арсеньевский завод вертолеты вообще-то делает. Не поверите - в небе. Почаще голову вверх задирайте, а задницу от дивана отрывайте.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    деньги будут качать в Америку патриоты

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    Один вот прямо сейчас в Благовещенском аэропорту стоит. Можете съездить посмотреть. Если хорошо попросите, могут разрешить потрогать. Под присмотром, естественно. :)

  • Разнящий

    Разнящий
    3 часа назад

    Ждём в Благе.

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    2 часа назад

    Интересно, они будут такие же позорные как бургеры от тимати или всё таки съедобные?

  • brutal-death

    brutal-death
    1 час назад

    всю правду о таких шаражках уже давно рассказал АССА, смотрите, просвящайтесь https://www.youtube.com/watch?v=vXVHRJRL9zI

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Вряд-ли у них есть шансы против хотдогов на углу и пянсе из железной тумбочки ...мммм....вкуснотища.

  • amurskiy_rotan

    amurskiy_rotan
    1 час назад

    Ну, во-первых, открыть мак еще решили на ВЭФ-2019, во-вторых, чему радуемся? Кэфэси тоже сначала вроде норм было, а теперь вообще херня полная...

  • Таранов

    Таранов
    1 час назад

    И найдутся же люди кто эти помойки жрать будет

  • Undertaker

    Undertaker
    38 минут назад

    Балбес советские заводы поставили в достижения никчемного министерства разграбления дв, вот это патриотичный 20летний прорыв и импортозамещение, макдональдсы, дб

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