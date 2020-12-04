На Дальнем Востоке в декабре откроется пять кафе «Макдоналдс»

До конца декабря 2020 года предприятия быстрого питания «Макдоналдс» появятся во Владивостоке и Хабаровске. Открытие создаст более 350 новых рабочих мест. А всего в Макдоналдс в России работает более 60 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

— Первый шаг – открытие пяти предприятий. В каждом городе, где открывается Макдоналдс, мы не только предоставляем новые рабочие места, но и реализуем социальные и экологические инициативы, — рассказал генеральный директор Макдоналдс в России Марк Карена.

Во Владивостоке кафе появятся в ТЦ «Берёзка», ТРК «Черемушки», ТРК «Седанка-Сити». А в Хабаровске в торговых центрах «На Пушкина» и «Броско Молл».

Во всех кафе внедрят системы обслуживания и производства. Например, кухня с системой Made for You — приготовление свежих блюд на заказ, для доставки или навынос. Жители ДФО смогут использовать МакДоставку и накапливать бонусы в мобильном приложении «Макдоналдс». В меню останутся классические сандвичи, продукты из курицы, картофеля и блюда для завтрака, горячие и холодные напитки, а также молочные коктейли и десерты.

Напомним, что об открытии Макдоналдс на ДВ стало известно ещё в сентябре. Кстати, в Благовещенске недавно открылась сеть ресторанов быстрого питания KFC.