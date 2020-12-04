Гороскоп на 4 декабря: Стрельцы должны помочь близким, а Девам понадобится план действий

Восход Солнца: 08:11

Заход Солнца: 16:28

Солнце в Стрельце.

Овен. Душевный покой вы сможете восстановить при помощи спорта. Не ведитесь на мелкие интриги, держите в голове исключительно свою цель.

Телец. Проявите инициативу в личных отношениях, предложите близким провести время вместе. Они будут очень рады!

Близнецы. Астрологи советуют вам сегодня оставить всё на своих местах, даже если возникнет сильное искушение что-то изменить, модернизировать и так далее.

Рак. Этот день благоприятен для обучения, самых разных контактов с незнакомыми людьми, для расширения связей, обновления эмоционального восприятия.

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Лев. Посвятите время уборке, ремонту и другим занятиям, нацеленным на гармонизацию личного пространства. Верьте своему предчувствию, в пятницу оно подскажет вам, как избежать неприятностей.

Дева. Вам нужен план действий. Буквально шаг за шагом. Именно так вы постепенно достигнете поставленной перед собой цели и добьётесь успеха.

Весы. Звёзды советуют заняться лечением своих отношений с партнером. Чтобы вернуть в союз теплоту, вам потребуется всего лишь проявить заботу и понимание.

Скорпион. Постарайтесь воспринимать внимательно всё, что вам говорят. Советы окажутся очень дельными и помогут вам решить задачу, над который вы трудитесь.

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Стрелец. Помогите близким, которые нуждаются в вашем присутствии, а работа вас подождет. Придерживайтесь последовательности в ведении дел, закончив текущие проекты, переходите к новым.

Козерог. Энергию призываем тратить с умом, а шоппинг и прогулки с друзьями перенести на другой день.

Водолей. Остановитесь, оглянитесь по сторонам, вероятно, вы столкнетесь со многими полезными открытиями.

Рыбы. Не допускайте споров, конфликтов и выяснения отношений с коллегами, родными и просто с окружающими людьми.

Астролог: Вальдемар Небоходцев