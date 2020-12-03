Мэр Благовещенска рассказал о борьбе за освещение и против бродячих собак

В общей сложности, прямой эфир в социальной сети посмотрели более 1600 пользователей. Мэрй были заданы сотни вопросов, ответить он успел на 93. На все остальные вопросы, пообещали в мэрии, Олег Имамеев ответит в течение недели.

Об асфальтировании улицы Нагорной.

— Вопрос на самом деле не простой, — сообщил мэр. — Хочу сказать, что по требованиям безопасности все асфальтированные участки дорог должны иметь определенные габариты, наличие полос движения, обочин, тротуаров, освещения. Та территория, по которой сейчас проходит улица Нагорная, не везде позволяет выполнить все необходимые требования. Поэтому нужно разрабатывать масштабный проект, который повлечет за собой изъятие земельных участков. Только после этого можно будет говорить о строительно-монтажных работах. Это дело не быстрое. И когда проект будет реализован, улица Нагорная станет пятой основной магистралью, что позволит нам разгрузить поток машин, идущий из Чигирей и из северо-западной части микрорайона», – рассказал Олег Имамеев.

Об уличном освещении.

— Обращений по этому поводу – много. Отмечу, что особенно необходимо освещение по пути следования детей к школам. У нас есть такие темные участки в районе Нагорной, в районе ВДНХ – все эти районы мы будем подсвечивать. То есть в первую очередь будут решаться вопросы там, где у нас ходят дети.

О дог-боксах.

— В городе есть планы по установке дог-боксов, которыми смогут пользоваться владельцы домашних животных, чтобы утилизировать отходы за своими питомцами. Первые несколько дог-боксов появятся в качестве эксперимента, после будет принято решение об их дальнейшем распространении. Мы будем максимально вести пропаганду в этом направлении. Действовать будем и административными методами, но, считаю, что в первую очередь у людей должно появиться понимание, что убирать за своим питомцем – это нормально…

О бездомных собаках.

— У нас будет создан межмуниципальный приют для содержания безнадзорных животных. Поэтому, думаю, ситуацию по собакам мы стабилизируем. Порядка 250 собак будет там одновременно находиться.