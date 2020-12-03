Сестру Эвелины Блёданс задержали за хранение наркотиков

5 лет назад, в шоу «Говорим и показываем» вся страна узнала о Диане Блёданс. Сестра известной телеведущей рассказала в эфире о болезни, которая её убивает — циррозе печени, ставшей следствием гепатита.

Тогда же Диана рассказала про своё криминальное прошлое и попросила у сестры прощения. Оказалось, сестра Эвелины Блёданс почти 2 года провела в тюрьме за контрабанду наркотиков.

Эвелина не смогла закрыть глаза на болезнь сестры и открыла сбор средств на её лечение. Но вскоре её ждал неприятный сюрприз — в прошлом году младшую сестру телеведущей подозревали в угоне, на её авто оказались перебиты номера.

А несколько дней назад cтало известно о том, что Диана Блёданс вновь попала в поле зрения полиции. В Ялте, где она живёт, её сдали полицейским осведомители. После очередного рейда по борьбе с распространением наркотиков домой к Диане нагрянули с обыском.

Её заметили в лесу, где она что-то искала в траве. За Дианой проследили до дома и сообщили об этом полицейским.

У неё в квартире было обнаружено 5 свертков с амфетамином и один сверток с марихуаной, которые она нашла в лесу и хранила для личного потребления.

Изъятое у Дианы отправили на экспертизу, по её результатам будет приниматься решение о возбуждении очередного уголовного дела. Сестра Эвелины Блёданс может снова оказаться в тюрьме.