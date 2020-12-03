Темпы снижаются: в Приамурье за сутки выявлено 152 новых случаев COVID-19

Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало новые данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией. В течение суток в регионе выявлено 152 новых случаев COVID-19.

— У 109 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (72 процента), у 11 – бессимптомно (7 процентов), у 32– в виде пневмонии (21 процент), — уточняют в ведомстве.

В общей сложности, с момента начала пандемии, в регионе зафиксирован 11841 случай коронавируса. 9275 пациентов выздоровело, 98 погибло.