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сегодня, 17:55 3

Темпы снижаются: в Приамурье за сутки выявлено 152 новых случаев COVID-19

Темпы снижаются: в Приамурье за сутки выявлено 152 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало новые данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией. В течение суток в регионе выявлено 152 новых случаев COVID-19.

— У 109 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (72 процента), у 11 – бессимптомно (7 процентов), у 32– в виде пневмонии (21 процент), — уточняют в ведомстве.

В общей сложности, с момента начала пандемии, в регионе зафиксирован 11841 случай коронавируса. 9275 пациентов выздоровело, 98 погибло.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • strannic

    strannic
    16 минут назад

    стесняюсь спросить: а сколько тестов было обработано вчера и сегодня?

  • Вета007

    Вета007
    10 минут назад

    Да лааадно

  • El Antonio

    El Antonio
    6 минут назад

    Наверное, было бы логичным всякий раз после двоеточия приводить те показатели, о которых идёт речь, да? Или будет смешно? Или, наоборот, страшно?

    А вообще до гражданской ответственности всё ещё очень далеко. Кто-то будет устраивать корпоративы, "Купи билет" будет делать рассылки с заманухами и фразами типа "кто бы мог подумать, что это всё затянется до Нового Года"... Подумать? Да многие как бы прекрасно об этом знали. Кто-то отправится в Турцию и Сочи, а потом сляжет (такие примеры известны мне лично, муж и жена покоятся с миром). Кто-то будет писать что-то заказное и оперировать такими словами как "темп", не понимая ни сути происходящего, ни того, что это вообще такое. А здесь будут появляться всё новые комментарии тех, кто не смог сделать тест, попасть к врачу и т. д. Тем временем снижение темпов никакими факторами не объяснено. Почему? Потому что нет объяснений. )

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