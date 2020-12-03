За лучший сценарий Нового года в пандемию амурчанам подарят подарки

Минобрнауки Приамурья объявляет конкурс форматов организации Нового года или авторские сценарии. Победители получат дипломы и призы, в том числе портативная зарядка (Powerbank) и беспроводные наушники. Приём конкурсных работ продлится до 11 декабря включительно.

Участников разделят на четыре категории: школьники от 14 до 18 лет и студенты колледжей от 16 до 30 лет, а также учащиеся вузов от 18 до 30 лет и представители трудовых коллективов от 18 до 30 лет.

— В конкурсных материалах ждут интересный сюжет с использованием оригинального сценарного хода. Имена победителей или названия команд-лидеров назовём 16 декабря. О дате, времени и месте награждения сообщим дополнительно, – отметила начальник отдела молодёжной политики регионального минобрнауки Светлана Тюкалова.

Напомним, что в Благовещенске и Циолковском отказались от фейерверка на Новый год. Сэкономленные средства потратят на подарки детям.