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3декабря
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сегодня, 19:47 3

За лучший сценарий Нового года в пандемию амурчанам подарят подарки

За лучший сценарий Нового года в пандемию амурчанам подарят подарки

Минобрнауки Приамурья объявляет конкурс форматов организации Нового года или авторские сценарии. Победители получат дипломы и призы, в том числе портативная зарядка (Powerbank) и беспроводные наушники. Приём конкурсных работ продлится до 11 декабря включительно.

Участников разделят на четыре категории: школьники от 14 до 18 лет и студенты колледжей от 16 до 30 лет, а также учащиеся вузов от 18 до 30 лет и представители трудовых коллективов от 18 до 30 лет.

— В конкурсных материалах ждут интересный сюжет с использованием оригинального сценарного хода. Имена победителей или названия команд-лидеров назовём 16 декабря. О дате, времени и месте награждения сообщим дополнительно, – отметила начальник отдела молодёжной политики регионального минобрнауки Светлана Тюкалова.

Напомним, что в Благовещенске и Циолковском отказались от фейерверка на Новый год. Сэкономленные средства потратят на подарки детям.

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#коронавирус #дети #здоровье #конкурсы #медицина #Новый год #праздники

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    спасибо за фейерверк-всё остальное сами придумать не можете?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    16 минут назад

    чиновники должны создавать сценарии в своё рабочее время,а не тратить деньги из народного бюджета

  • ВиталийН

    ВиталийН
    4 минуты назад

    Чтобы что-то требовать от чиновников надо в них вложиться. Вот есть же училище культуры. Пусть ходят туда каждый год на занятия. Повышают квалификацию. Вокал, драматургия, хореография. Допустим, каждый октябрь по 4 час в день. Или в течение года, во второй половине дня пятницы.

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