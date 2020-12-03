Циолковский встретит Новый год без фейерверка, новогодних ёлок и банкетов

В Циолковском отменили общегородскую и праздничные ёлки в школах и детсадах. Однако новогоднюю атмосферу сохранят: на площади у культурно-досугового центра «Восток» построят ледовый городок и установят ёлку. А запланированные на салют 250 тысяч рублей потратят на подарки детям.

Концерты пройдут онлайн, а культурно-досуговый центр «Восток» продемонстрирует театрализованное новогоднее представление на LED-экране и в соцсетях.

— С 18 ноября у нас открыта «Мастерская Деда Мороза». Каждые выходные онлайн проводятся интересные мастер-классы. Недавно мы валяли варежки из шерсти, а в следующие выходные будем расписывать ёлочные игрушки в космическом стиле, а потом будем вязать игрушки, — рассказала директор КДЦ «Восток» Елена Пациора.

Напомним, что в Благовещенске установят три большие ели и каток у Горпарка, а улицы областной столицы зажигаются огнями. Кроме того, в Приамурье начали заготавливать сосны и ели к празднику.