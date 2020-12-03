Второй такой в России: в Благовещенске открылся центр микрохирургии глаза

Накануне центр посетил губернатор Приамурья Василий Орлов. Центр офтальмологии, оснащённый по последнему слову техники создан на условиях концессионного соглашения — он будет работать по принципу государственно-частного партнёрства. Государство передало 3,5 тысяч квадратных метров площадей, а инвестор, «Медицинская линия МИЦАР», вложил порядка 200 миллионов рублей. Компания обязалась сохранить фиксированный объём медицинской помощи, который будут оказывать по программе обязательного медицинского страхования.

— Сейчас, с открытием центра, амурчанам не придётся уезжать в другие регионы для проведения высокотехнологических операций, они могут проводиться и в амурском центре микрохирургии глаза. Это второй подобный проект на территории России, аналогичный центр находится в Екатеринбурге. Особенностью проекта стало оказание и экстренной помощи пациентам, на базе областной больницы в круглосуточном режиме работает кабинет центра, — сообщил Василий Орлов.

На деньги инвестора в помещении центра проведён ремонт, приобретено оборудование, обучены специалисты.

—В центре работает 20 врачей, открыты отделения экстренной и плановой офтальмологической помощи, глаукомный кабинет, кабинет сосудистой патологии глаза. Операционная центра оснащена современными радиочастотными хирургическими ножами, что позволяет оперировать онкологических больных, проводить операции на стекловидном теле глаза, оказывать многие другие медуслуги, за которыми раньше приходилось отправляться в другие регионы», - рассказал главный врач клиники «Мицар» Дмитрий Скачков.