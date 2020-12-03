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Подруга погибшей девушки блогера Reeflay рассказала про их отношения

Подруга погибшей девушки блогера Reeflay рассказала про их отношения
Фото: gamebomb.ru

Девушка блогера Reeflay Валентина Григорьева умерла во время прямого эфира, который он вёл. Подруга Валентины рассказала «Московскому комсомольцу», что уговаривала девушку порвать с ним.

По Сети разошлись кадры, как Reeflay выносит из другой комнаты бездыханное тело девушки. Всё происходящее блогер транслирует в прямом эфире. Существует версия, что он якобы закрыл раздетую Валентину на балконе за «донат в тысячу долларов», и девушка замерзла насмерть. Но подтверждений этому нет.

Подруга Вали рассказала, что у неё была сложная судьба. Её мама и бабушка умерли, она сама ухаживала за ними в Краснодаре, пока они были живы. Всё было на ней одной. Где её отец, девушка не знала. Пару лет назад Валентина приехала в Москву, она хотела работать моделью и пыталась попасть в шоу-бизнес.

По словам подруги, она была в шоке от того, чем занимались на съемках Стас и Валя, от их роликов, полных жестокости. Блогер постоянно был с ней груб.

На вопросы, зачем она это всё терпит, Валентина отвечала, что любит Стаса. Но в какой-то момент девушку всё это достало, и она собралась съезжать от него. Но не успела.

На слухи о беременности Вали подруга ответила, что у неё были женские проблемы со здоровьем и, как говорили врачи, шанс забеременеть был очень мал.

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#интернет

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