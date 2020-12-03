Подруга погибшей девушки блогера Reeflay рассказала про их отношения
Девушка блогера Reeflay Валентина Григорьева умерла во время прямого эфира, который он вёл. Подруга Валентины рассказала «Московскому комсомольцу», что уговаривала девушку порвать с ним.
По Сети разошлись кадры, как Reeflay выносит из другой комнаты бездыханное тело девушки. Всё происходящее блогер транслирует в прямом эфире. Существует версия, что он якобы закрыл раздетую Валентину на балконе за «донат в тысячу долларов», и девушка замерзла насмерть. Но подтверждений этому нет.
Подруга Вали рассказала, что у неё была сложная судьба. Её мама и бабушка умерли, она сама ухаживала за ними в Краснодаре, пока они были живы. Всё было на ней одной. Где её отец, девушка не знала. Пару лет назад Валентина приехала в Москву, она хотела работать моделью и пыталась попасть в шоу-бизнес.
По словам подруги, она была в шоке от того, чем занимались на съемках Стас и Валя, от их роликов, полных жестокости. Блогер постоянно был с ней груб.
На вопросы, зачем она это всё терпит, Валентина отвечала, что любит Стаса. Но в какой-то момент девушку всё это достало, и она собралась съезжать от него. Но не успела.
На слухи о беременности Вали подруга ответила, что у неё были женские проблемы со здоровьем и, как говорили врачи, шанс забеременеть был очень мал.
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