Зима в Приамурье началась, но горнолыжные базы стоят закрытые

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Зима наступила официально, сезон зимних видов спорта открыт, однако покататься для амурчан пока проблема. В привычном режиме сейчас работает только горнолыжный комплекс «Снежинка» в Моховой пади.

Ещё в первой половине ноября в Тынде должен был открыться горнолыжный спуск «Усть-Корал», однако этого не случилось до сих пор. К нам в редакцию обращались подписчики, которые туда приехали и разочаровались. На самой базе в Тынде говорят, что приезжали люди из Свободного, из соседней с Приамурьем Якутии. Но база закрыта и откроется, по самым оптимистичным прогнозам, не раньше следующих выходных.

— У нас старая техника, ещё 90-х годов. День работает, день стоит. 450 метров склона мы всё-таки уже подготовили, готова стартовая площадка. Но в долине мы встали. Была тёплая погода, снег таял, после морозов стал льдом. Сейчас мы ждём помощи с бульдозером, чтобы в ближайшие дни всё разровнять, но уйдет на это 4-5 дней, не меньше. Затем всю поверхность придётся фрезеровать, но пока техника на ремонте, потёк сальник, — сообщил корреспонденту Амур.инфо заведующий лыжным спуском «Усть-Корал» Андрей Деркач.

Чтобы любителям активного зимнего отдыха зря не ехать такое расстояние до Тынды Андрей Анатольевич советует позвонить ему и уточнить, заработал ли горнолыжный спуск. Узнать информацию можно по номеру: 8-914-618-10-49.

При этом в прошлые годы запуск горнолыжки в Тынде начинался действительно в начале ноября. По словам Андрея Анатольевича, в это время тренироваться приезжали спортсмены из Хабаровска, Красноярска, Ангарска. Проводились соревнования, пока в других регионах снежные склоны ещё готовились к работе.

Пока стоит закрытым и горнолыжный центр в селе Белогорье. Новую базу в окрестностях Благовещенска обещают запустить в работу во второй половине декабря, когда точно, нам ответить не смогли даже в минспорте области. Но работы по оснежению лыжных трас идут. Караулить информацию об открытии нового горнолыжного центра можно в инстаграм-аккаунте @ amurski.ru .

Ещё одну горнолыжную базу в следующем году обещают открыть в окрестностях Свободного, в Дубовке. Портал «Мой Свободный» сообщает, что на лыжной базе есть 3 трассы разной протяжённости. Все они готовы, приехать и покататься можно бесплатно, но только со своим инвентарём. Прокат, как нам сегодня сообщили, не работает. Строить комплекс для проживания и обустраивать всю инфраструктуру для катания на лыжах и сноуборде тут будут только в 2021 году.

Есть проблема с посещением лыжной базы и у жителей города Зея. Там тоже обещают выделить деньги на строительство нового горнолыжного комплекса, но когда, пока неизвестно.

Выходит, что нормально покататься по снежным склонам сейчас можно лишь в горнолыжном комплексе «Снежинка» в Моховой Пади. Как нам рассказали на базе, там работают все трассы. Цены остались на уровне прошлого года, подорожал на сто рублей только подъёмник.