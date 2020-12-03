Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:46 1

10-летний юнармеец из Благовещенска вытащил из полыньи тонущего ребёнка

10-летний юнармеец из Благовещенска вытащил из полыньи тонущего ребёнка
Фото: @o.g.imameev

Ученик лицея №6 города Благовещенска 10-летний Макар Белоусов спас тонущего ребёнка. В прошлую субботу четвероклассник гулял по берегу озера в селе Черемхово и услышал, как кто-то зовёт на помощь.

Оказалось, ребёнок провалился под лёд и начал тонуть. Макар пытался позвать на помощь взрослых, но рядом никого не оказалось. Тогда мальчик поступил так, как учил его отец — взял ветку, ползком добрался до полыньи и помог ребёнку выбраться из воды.

Сегодня юного героя наградил мэр Благовещенска Олег Имамеев:

— Сегодня встретился с Макаром и его мамой. Мальчика поблагодарил за совершенный подвиг, а Светлану Ивановну и папу Александра Викторовича за воспитание такого сына! Они, а также преподаватели 6 лицея, где учится юнармеец Макар – большие молодцы! — написал мэр Благовещенска в своём инстаграм-аккаунте.

Просмотров всего: 340

#городская власть #дети #мэрия #происшествия #школа

распечатать


Власть 1

Мэр Благовещенска рассказал о борьбе за освещение и против бродячих собак
В России и мире

Сестру Эвелины Блёданс задержали за хранение наркотиков
Власть 4

Василий Орлов проверил организацию школьного питания в Ивановском и Белогорском районах
Происшествия

В Благовещенске мужчина отобрал автомобиль, чтобы закрыть долг
Комментарии
Показать все (1)
  • С форума

    С форума
    1 час назад

    Молодец! А маску для фотки могли бы и снять, что за люди.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь