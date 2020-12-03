10-летний юнармеец из Благовещенска вытащил из полыньи тонущего ребёнка
Ученик лицея №6 города Благовещенска 10-летний Макар Белоусов спас тонущего ребёнка. В прошлую субботу четвероклассник гулял по берегу озера в селе Черемхово и услышал, как кто-то зовёт на помощь.
Оказалось, ребёнок провалился под лёд и начал тонуть. Макар пытался позвать на помощь взрослых, но рядом никого не оказалось. Тогда мальчик поступил так, как учил его отец — взял ветку, ползком добрался до полыньи и помог ребёнку выбраться из воды.
Сегодня юного героя наградил мэр Благовещенска Олег Имамеев:
— Сегодня встретился с Макаром и его мамой. Мальчика поблагодарил за совершенный подвиг, а Светлану Ивановну и папу Александра Викторовича за воспитание такого сына! Они, а также преподаватели 6 лицея, где учится юнармеец Макар – большие молодцы! — написал мэр Благовещенска в своём инстаграм-аккаунте.
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