Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:14 2

Во Владивостоке автобус чуть не уехал без водителя

Во Владивостоке автобус чуть не уехал без водителя
Фото: vladnews.ru

Неосторожность водителя автобуса могла стать причиной ДТП.

Во Владивостоке в районе кольца Третьей рабочей водитель автобуса покинул машину. Транспортное средство неожиданно покатилось вперёд.

Происшествие попало на камеру видеорегистратора проезжающего мимо автомобиля. На записи видно, как испуганный водитель пытается догнать свой автобус и запрыгнуть в кабину. Автобус уже заезжает на кольцо, когда водителю, наконец, удаётся забраться внутрь.

Вёз ли автобус пассажиров, пока не известно. Не ясно и то, по какой причине водитель покинул транспортное средство, пишет vladnews.ru.

Просмотров всего: 310

#дороги #ДТП

распечатать


Власть 1

Мэр Благовещенска рассказал о борьбе за освещение и против бродячих собак
Общество

В Приамурье завершили ремонт 28 километров трассы А-360 «Лена»
Происшествия

На Сахалине один грузовик упал на другой: мужчину раздавило в кабине самосвала
Власть 7

Василий Орлов: «Для эффективного использования средств дорожного фонда районные администрации должны тщательно планировать ремонт дорожной сети, обязательно учитывая мнения жителей»
Комментарии
Показать все (2)
  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Мне больше понравился самолёт на трале)))

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Догоняющему автобус мужку, который упал в третий раз, из автобуса:

    - Мужик, если ты еще раз упадешь, то мы тут точно со смеху обоссымся!

    Мужик:

    - Вы сейчас обосретесь! Я водитель этого автобуса.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь