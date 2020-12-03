Во Владивостоке автобус чуть не уехал без водителя

Фото: vladnews.ru

Неосторожность водителя автобуса могла стать причиной ДТП.

Во Владивостоке в районе кольца Третьей рабочей водитель автобуса покинул машину. Транспортное средство неожиданно покатилось вперёд.

Происшествие попало на камеру видеорегистратора проезжающего мимо автомобиля. На записи видно, как испуганный водитель пытается догнать свой автобус и запрыгнуть в кабину. Автобус уже заезжает на кольцо, когда водителю, наконец, удаётся забраться внутрь.

Вёз ли автобус пассажиров, пока не известно. Не ясно и то, по какой причине водитель покинул транспортное средство, пишет vladnews.ru.