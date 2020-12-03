Бывшая жена гитариста Дидюли обвинила его в поджоге дачи родителей

После развода Евгения не раз обвиняла бывшего мужа в скупости и жаловалась на то, что он тратит деньги только на свою маму, а содержание их дочери лежит только на ней.

Накануне женщина заявила, что Дидюля потребовал вернуть ему деньги за шубу, подаренную ей летом. Позже Евгения записала видео, в котором сообщила, что горит единственное имущество её родителей, их дача. Она просила подписчиков, находящихся рядом, посмотреть, что там происходит, так как самой ей добираться туда слишком долго.

Евгения решила, что таким образом бывший муж пытается ей навредить. По её мнению, на это указывает то, что дачу подожгли именно в тот день, когда Дидюля решил потребовать с неё долг за шубу.

Как сообщает «Пятый канал», скандалов, связанных с отношениями бывших супругов, было уже немало. Евгения обвиняла музыканта в избиении, жаловалась на маленькие алименты на их общую дочь, и даже заявляла, что гитарист убил её кошку.