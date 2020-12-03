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сегодня, 17:30 4

Василий Орлов проверил организацию школьного питания в Ивановском и Белогорском районах

Василий Орлов проверил организацию школьного питания в Ивановском и Белогорском районах
Фото: amurobl.ru

Губернатор Приамурья побывал в школах сел Березовка Ивановского района и Кустанаевка Белогорского района.

В Березовке находится самый большой пищеблок среди всех учебных заведений Ивановского района. В этом году ему выделили 820 тысяч рублей на закупку нового оборудования для школьной столовой — на эти деньги уже приобрели пароконвектомат, холодильники и морозильные лари, планируют закупить и другое оборудование.

Глава администрации Ивановского района Елена Меркулова рассказала, что в планах внедрить централизованную систему питания.

— Пища будет готовиться на базе комбината в березовской школе, в виде полуфабрикатов будет доставляться в доготовочные цеха в другие школы, горячие блюда будут готовиться в каждой школе. Для развоза продуктов будет использоваться автомобиль, заявка на него сейчас подана. Такая система позволит централизовать и снизить себестоимость закупаемых продуктов. Штат поваров, включая технологов, будет разрабатывать 10-дневное меню и контролировать качество продукции, — рассказала Елена Меркулова.

В березовской школе сейчас обучается 398 ребят, 372 из них питается в столовой. Всего в Ивановском районе 2 840 школьников. За качеством питания в школах района следит родительский контроль, проводятся опросы среди школьников.

Василий Орлов поинтересовался проблемами, с которыми школа сталкивается во время организации школьного питания.

— Сегодня встает вопрос о повышении квалификации всех организаторов школьного питания: от сотрудников столовых до ответственных представителей муниципальных администраций. Для его решения внедряются специальные образовательные блоки, касающиеся приготовления пищи и воспитания культуры здорового питания. Обучение по ним проводят преподаватели колледжа сервиса и торговли и института развития образования области, — рассказала первый заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Бурдуковская.

Небольшая школа в селе Кустанаевка Белогорского района впервые за 35 лет своего существования пережила реконструкцию. На ремонт пищеблока из областного и местного бюджетов было выделено 3 миллиона рублей, 1,6 миллиона рублей — на новое оснащение для пищеблока. Благодаря этому в школьной столовой появился жарочный шкаф, плита, холодильное оборудование, ожидается поставка пароконвектомата, мармита и посудомоечной машины. И если в прошлом году горячее питание ребятам привозили из столовой села Томичи, теперь пищеблок Кустанаевки может работать полноценно.

Василий Орлов поинтересовался, как идут дела с разработкой стандарта питания в школах.

— Мы обобщили все поручения и включили их в техническое задание на разработку стандарта питания. К 31 декабря стандарт будет разработан, в январе стандарт будет изучен специалистами Минобразования области. С 1 сентября будущего года питание в школах Амурской области будет организовано в соответствии с новыми нормативами, — рассказала Елена Бурдуковская.

Школьные столовые Приамурья модернизируются в соответствии с поручениями президента по организации бесплатного школьного питания для учеников 1-4 классов. 120 миллионов рублей было выделено на закупку современного оснащения — как мебели, так и кухонного оборудования. Вся техника поступит в школьные пищеблоки до конца 2020 года. Современное энергосберегающее оборудование поможет упростить приготовление и сохранить полезные свойства продукта. Некоторые школы уже закупили морозильные и холодильные камеры, печи, пароконвектоматы и многое другое. Перед установкой кухонного оснащения все школьные пищеблоки ремонтируют.

Напомним, благодаря федеральной поддержке в размере 180 миллионов рублей, сумма, выделяемая на горячее питание в школах области, выросла в три раза. С 25 до 63 рублей в день для ребят на южных территориях области, с 35 до 73 рублей для учащихся северных территорий.

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#губернатор #дети #образование #школа

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Тик-ток заполнен супами в которых одна вода, блевотными блюдами из комбинатов! Единственные разы когда готовят нормально - это когда приезжают проверки!

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    А для чего существуют всякие надзоры (санэпид,потреб и пр)--разогнать их,- вполне губер справляется, -спец во всем! и дороги, и ремонты, и строительство,-и еда в столовых...

  • Арсений К.

    Арсений К.
    24 минуты назад

    Будем надеяться. Что закупают и устанавливают это хорошо, все лучше строго оборудования.

  • Undertaker

    Undertaker
    11 минут назад

    Рядом в сёлах лукьяновка и камышевка угробили школы, медпункты, дома культуры и прочую инфраструктуру сел за 20 лет прорыва.

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