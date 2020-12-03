Ловля рыбы и выгул собак: охотоведы задержали 370 нарушителей в заказниках Приамурья

В Приамурье охотоведы провели больше 1 500 рейдов в заказниках. Они составили более 370 протоколов за нарушение заповедных зон. Летом амурчане рыбачили с помощью сетей, ездили вне дорог по заказникам, а также выгуливали там собак.

Рыбаки-нарушители оправдывались незнанием запрета о рыбалке с помощью сетей. Частенько сообщали о том, что не знают, что находятся в заповедной зоне.

Но наказывают не только рыбаков, на территории заповедников часто встречаются люди с собаками. А выгул собак в заповедных зонах запрещён. При этом, отмечают в пресс-службе управления по охране животного мира, встречаются «собаки-рецидивисты», их владельцам проще платить штрафы, но продолжать водить псов побегать на особо охраняемой территории.

— Запреты нужны для сохранения среды обитания диких животных. Собаки и автомобили — стресс для зверей и птиц, что особенно критично в период размножения. Машины уничтожают кормовую базу животных, а иногда гнезда птиц и их детёнышей, — пояснил замначальника дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ области Андрей Тарасов.

Накануне троих шимановцев задержали во время браконьерской охоты на косуль с лампой-фарой. А в начале ноября в Мазановском районе браконьеры с тепловизором застрелили рысь.

Напомним, что в заказниках Приамурья обитателям устраивают «лесные столовые», чтобы сохранить популяцию животных. Обитатели уже съели более 200 тонн зерна и пять тонн овощей.