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Ловля рыбы и выгул собак: охотоведы задержали 370 нарушителей в заказниках Приамурья

Ловля рыбы и выгул собак: охотоведы задержали 370 нарушителей в заказниках Приамурья
Фото: pixabay.com

В Приамурье охотоведы провели больше 1 500 рейдов в заказниках. Они составили более 370 протоколов за нарушение заповедных зон. Летом амурчане рыбачили с помощью сетей, ездили вне дорог по заказникам, а также выгуливали там собак.

Рыбаки-нарушители оправдывались незнанием запрета о рыбалке с помощью сетей. Частенько сообщали о том, что не знают, что находятся в заповедной зоне.

Но наказывают не только рыбаков, на территории заповедников часто встречаются люди с собаками. А выгул собак в заповедных зонах запрещён. При этом, отмечают в пресс-службе управления по охране животного мира, встречаются «собаки-рецидивисты», их владельцам проще платить штрафы, но продолжать водить псов побегать на особо охраняемой территории.

— Запреты нужны для сохранения среды обитания диких животных. Собаки и автомобили — стресс для зверей и птиц, что особенно критично в период размножения. Машины уничтожают кормовую базу животных, а иногда гнезда птиц и их детёнышей, — пояснил замначальника дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ области Андрей Тарасов.

Накануне троих шимановцев задержали во время браконьерской охоты на косуль с лампой-фарой. А в начале ноября в Мазановском районе браконьеры с тепловизором застрелили рысь.

Напомним, что в заказниках Приамурья обитателям устраивают «лесные столовые», чтобы сохранить популяцию животных. Обитатели уже съели более 200 тонн зерна и пять тонн овощей.

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#жизнь #закон #отдых #природа #туризм #экология

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Комментарии
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  • Kotik0028

    Kotik0028
    1 час назад

    Зоошизы просьба не читать, Трудовая Амурская, шесть собак, атакуют малыша, и никто, замете -никто не вмешивается, может я маленько перебь.... но ребенок был спасен. Вы идиоты, когда блоховозы нападают на наших детей. Нужен закон, шизанутых любителей хишников оставлять в своре..., вам понравится.

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