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сегодня, 16:33 0

В Благовещенске мужчина отобрал автомобиль, чтобы закрыть долг

В Благовещенске мужчина отобрал автомобиль, чтобы закрыть долг
Фото: pixabay.com

Прокуратура города Благовещенска готова передать в суд дело в отношении 28-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении мошенничества, сообщает прокуратура Амурской области.

Обвиняемый задолжал знакомому и, чтобы вернуть долг, решил заполучить автомобиль мошенническим путём. Мужчина зашёл на сайт объявлений о продаже автомобилей и нашёл объявление о продаже автомобиля Nissan Skyline стоимостью 99 тысяч рублей. На авто не было документов.

Встретившись с продавцом, обвиняемый узнал в ходе разговора, что продавец автомобиля не знает бывшего владельца. Не теряя момента, злоумышленник сообщил, что этот автомобиль принадлежит ему и ранее был угнан.

Мошенник сел за руль и уехал, оставив продавца на трассе. После чего данный автомобиль передал знакомому за долги.

Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд. Мошеннику грозит до 5 лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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