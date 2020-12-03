В Благовещенске мужчина отобрал автомобиль, чтобы закрыть долг

Прокуратура города Благовещенска готова передать в суд дело в отношении 28-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении мошенничества, сообщает прокуратура Амурской области.

Обвиняемый задолжал знакомому и, чтобы вернуть долг, решил заполучить автомобиль мошенническим путём. Мужчина зашёл на сайт объявлений о продаже автомобилей и нашёл объявление о продаже автомобиля Nissan Skyline стоимостью 99 тысяч рублей. На авто не было документов.

Встретившись с продавцом, обвиняемый узнал в ходе разговора, что продавец автомобиля не знает бывшего владельца. Не теряя момента, злоумышленник сообщил, что этот автомобиль принадлежит ему и ранее был угнан.

Мошенник сел за руль и уехал, оставив продавца на трассе. После чего данный автомобиль передал знакомому за долги.

Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд. Мошеннику грозит до 5 лет лишения свободы.